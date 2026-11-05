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Сім авіарейсів у Європі опинилися під загрозою через повідомлення про вибухівку

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Сім авіарейсів у Європі опинилися під загрозою через повідомлення про вибухівку
Пасажирські літаки змінюють маршрути через повідомлення про можливу вибухівку
фото: Reuters

Через загрози вибухів авіакомпанії змінюють маршрути міжнародних рейсів

У низці європейських країн надходять повідомлення про нібито замінування пасажирських літаків. Через загрози вибухів авіакомпанії змушені змінювати маршрути рейсів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC News.

За інформацією видання, повідомлення про можливу вибухівку надійшли щодо літаків, які виконували рейси за маршрутами Дублін – Рим, Гельсінкі – Рим, Мілан – Варшава, Варшава – Брюссель, Копенгаген – Софія, Мадрид – Софія та Лондон – Софія.

Через потенційну небезпеку частину повітряних суден перенаправили до інших аеропортів. Це вплинуло на розклад міжнародних авіаперевезень.

Деякі літаки вже перевірили відповідні служби. За попередніми результатами, вибухових пристроїв на їхніх бортах не виявили. Перевірки інших повідомлень тривають.

Це вже не перший подібний випадок за останні дні. Раніше цього тижня надходили повідомлення про нібито замінування семи літаків та круїзного лайнера. Після перевірок інформація про наявність вибухових пристроїв не підтвердилася.

Нагадаємо, 2 листопада «Главком» повідомляв про екстрену посадку літака Wizz Air у Будапешті через загрозу вибуху. Повітряне судно прямувало з Лондона до Софії, однак після отримання повідомлення про можливу вибухівку змінило маршрут. Для супроводу літака угорські військові підняли винищувач Gripen. Під час перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

Раніше «Главком» писав про виявлення дрона з детонатором поблизу українського вантажного літака в Німеччині. Інцидент стався в серпні в аеропорту Лейпциг/Галле. Через загрозу безпеці роботу летовища тимчасово призупинили, а для перевірки підозрілого предмета залучили саперів.

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Теги: Wizz Air військові замінування

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