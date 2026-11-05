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Китай ухвалив революційне рішення для майбутніх лікарів

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Китай ухвалив революційне рішення для майбутніх лікарів
фото: Flickr
Китайські вчені досліджують медичну візуалізаційну діагностику

Майбутні медики зможуть захищати результати практичної роботи, зокрема аналіз клінічних випадків

У Китаї майбутнім лікарям дозволили отримувати наукові ступені без захисту дисертації.
Тепер студенти магістратури та докторантури з клінічної медицини можуть замість класичної наукової роботи представити практичний результат. Наприклад, детальний аналіз складної хвороби пацієнта (клінічного випадку) або дослідження конкретної проблеми медичного закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на науковий журнал Nature.

За даними Nature, нові правила випуску медиків оприлюднили 22 жовтня. Зміни стосуються трирічних програм магістратури та докторантури. У Китаї така післядипломна освіта орієнтована на практику, а не на теорію чи чисту науку. Саме тому майбутнім і практикуючим лікарям дозволять замість традиційної дисертації захищати практичні роботи, які доводять їхнє вміння вирішувати реальні проблеми лікарень.

Як пояснює хірург-ортопед Третьої лікарні Пекінського університету Чжоу Фейфей, такий підхід дасть змогу оцінювати внесок досліджень у допомогу пацієнтам і суспільству. За його словами, це спонукатиме майбутніх медиків виявляти проблеми у практичній роботі та шукати науково обґрунтовані рішення.

Одним із прикладів такого підходу став його студент Тє Дачжао. У червні 2026 року він став першим випускником із практичним докторським ступенем з клінічної медицини. Для завершення навчання він розробив програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, яке допомагає лікарям класифікувати рідкісне захворювання хребта та підбирати відповідні стратегії лікування.

Водночас запровадження альтернативного способу завершення навчання потребуватиме чітких критеріїв оцінювання. Зокрема, головний лікар-гастроентеролог Третьої лікарні Пекінського університету Ліпін Дуань звернула увагу на складність створення єдиних стандартів для різних медичних спеціальностей. За її словами, критерії, які підходять для кардіології, можуть бути непридатними для дерматології.

Також важливо контролювати якість практичних робіт, щоб можливість не писати дисертацію не сприймалася як спрощення процедури здобуття ступеня.

Це не перша галузь у Китаї, де запроваджують альтернативу традиційній дисертації. Із 2024 року аналогічний шлях доступний для здобувачів професійних ступенів з інженерних спеціальностей. Вони можуть завершити навчання, представивши розробку нового продукту, технології, проєкту або технічної установки.

За даними Комітету з академічних ступенів Державної ради Китаю, подібні можливості планують запровадити також для професійних програм із перекладу, сільського господарства, бухгалтерського обліку та мистецтва. Таким чином, країна поступово розширює практикоорієнтовану модель післядипломної освіти.

Раніше «Главком» писав про різні механізми державної підтримки українських науковців. Зокрема, у 2026 році запрацювала Національна система дослідників України, у межах якої 2650 учених мають отримувати щомісячні стипендії по 10 тис. грн протягом двох років.

Також в Україні передбачені державні премії для молодих науковців. Зокрема, Верховна Рада планує присудити 50 ученим премії імені Ігоря Юхновського за 2026 рік. Розмір кожної становить 199 680 грн, а загальна сума виплат – 9 млн 984 тис. грн.

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Теги: Китай наука освіта вчені

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