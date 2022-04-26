Російські пропагандисти обіцяють війну на території Молдови

Росія може розпочати війну на території Молдови, у так званому Придністров'ї

Наступний етап вторгнення рашистських окупантів на територію України може бути пов’язаний із Придністров’ям

Невизнане «Придністров’я», яке є окупованою Росією територією Молдови, може стати новою гарячою точною російсько-української війни. Про це в ефірі пропагандистського телешоу «Соловьев LIVE» заявив гауляйтер «ДНР» Денис Пушилін.

За словами Пушиліна, рашисти мають якнайшвидше вийти на «конституційні кордони ДНР», щоб перейти до наступного етапу війни.

Цей етап, зазначив донецький гауляйтер, пов’язаний із іншою окупованою РФ територією – так званою Придністровською Молдавською Республікою.

Більш того, Пушилін заявив, що цей етап уже «практично необхідним після того, що ми бачимо» на цій окупованій Росією території.

Нагадаємо, що учора, 25 квітня, у Тирасполі була обстріляна будівля «міністерства держбезпеки» невизнаного державного утворення, що перебуває під контролем РФ.

Українські розвідники того ж дня дістали докази того, що ці обстріли, що були здійснені з ручного протитанкового гранатомета, є російською провокацією.

Про підготовку теракту свідчив, зокрема, лист секретаря так званої Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій самопроголошеної республіки Вадима Шмаленка до голови Каменського району Володимира Бичкова.

Сьогодні ж, 26 квітня, у місті Маяк пролунали вибухи на території радіоцентру. Внаслідок інциденту були знищені вишки, які ретранслювали на територію Молдови російське радіо.

Після цього жителі «Придністров’я» почали залишати територію цього квазідержавного утворення.