Росія вже думає, які відповісти на нові санкції США



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Марія Захарова каже, що Росія змушена піти на такий крок

Офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва готує відповідь на санкції США. Про це вона розповіла в ході візиту до Сербії.

«Зараз ці заходи опрацьовуються», - сказала Захарова.

На думку представника російського МЗС, Москва була змушена піти на цей крок замість того, щоб працювати над способами поліпшення двосторонніх відносин і витягування їх з «глухого кута».

На думку Захарової, що США вводять нові санкції проти Росії, бо втрачають ресурси для подальшого розвитку і виходу з криз.

Нагадаємо, Держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкціїчерез отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня.

Напередодні стало відомо, що сенатори США готові визнати Росію спонсором тероризму.

Канцелярія прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей вітає нові антиросійські санкції США у зв’язку з отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері.

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Джерело: РБК