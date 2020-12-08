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    У світі

    Стали відомі результати останньої фази випробувань вакцини AstraZeneca від Covid-19

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    Вакцина від коронавірусу AstraZeneca завершила випробування - Стали відомі результати останньої фази випробувань вакцини AstraZeneca від Covid-19
    Вакцина від коронавірусу AstraZeneca завершила випробування
    Фото з відкритих джерел

    Випробування показали, що вакцина AstraZeneca у середньому ефективна у 70% випадків коронавірусу

    Оксфордський університет та компанія AstraZeneca опублікували результати останнього етапу випробування. Результати випробування були опубліковані у науковому журналі Lancet.

    Розробники повідомляють, що вакцина може бути ефективною на 62%, якщо пацієнт отримує дві повні дози препарату. Якщо пацієнт спочатку отримає половину, а потім повну дозу вакцини, то препарат ефективний на 90%.

    Оксфордський університет та AstraZeneca стали першими розробниками, які опублікували результати останнього етапу клінічних випробувань вакцини від коронавірусу.

    Нагадаємо, що 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    Ще 27 листопада AstraZeneca провела ще одні випробування вакцини від коронавірусу.

    Як відомо, вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.


    Теги: вакцинація університет коронавірус
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