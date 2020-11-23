AstraZeneca буде мати 200 млн доз вакцини до кінця 2020 року

До кінця року у Великобританії буде вакцини для 20 мільйонів доз

Ченг очікує, що до кінця 2020 року буде ще 4 мільйони готових доз вакцини

AstraZeneca матиме достатньо вакцини-кандидата для 200 мільйонів доз до кінця 2020 року, з лікарської субстанції для 700 мільйонів доз до кінця першого кварталу 2021 року. Про це заявила виконавчий директор AstraZeneca Пем Ченг, повідомляє Reuters.

Ченг сказала на брифінгу, що компанія буде тримати «активний» лікарський засіб на складі, поки очікує схвалення регулюючих органів по всьому світу.

Вона сказала, що до кінця року у Великобританії буде вакцини для 20 мільйонів доз, а до кінця першого кварталу 2021 року вистачить «активної» лікарської субстанції для 70 мільйонів доз у Великобританії.

Ченг зазначила, що очікує, що до кінця 2020 року буде ще 4 мільйони готових доз вакцини і 40 мільйонів готових доз до кінця першого кварталу наступного року.

За її словами, ці розрахунки були засновані на використанні двох повних доз, хоча дані випробувань передбачають високу ефективність, коли початкова доза становить половину.

«Якщо ми скористаємося половинною дозою для початкової дози, ми зможемо подвоїти кількість щеплень тут», – підкреслила Ченг.

Вона сказала, що цифри відносяться щодо доз вакцини, які виробляються AstraZeneca, а не щодо доз, вироблених партнерами-виробниками.

Нагадаємо, що вакцина компанії AstraZeneca показала ефективність 70%.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Як повідомлялося, німецька компанія BioNTech і американська Pfizer подали заявку на прискорену реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу BNT162b2 в Управління за санітарним наглядом США (FDA).

Нагадаємо, Moderna оцінила вартість однієї дози своєї вакцини від коронавірусу.