Росія заявила про невизнання Високого представника міжнародної спільноти у Боснії і Герцеговині

Посольство Російської Федерації в Боснії і Герцеговині випустило дипломатичну ноту

Високого представника РБ ООН призначили на цю посаду у травні, офіційно він почав працювати з 1 серпня

Посольство РФ у Боснії і Герцеговині випустило дипломатичну ноту, в якій заявило, що не вважає Крістіана Шмідта новим Високим представником міжнародної спільноти у Боснії і Герцеговині.

Про це повідомляє "Балканський оглядач".

Редакція РТРС повідомила, що отримала підтвердження цього від посольства.

У ноті зазначається, що Росія відмовляється визнати Шмідта на тій підставі, що його кандидатура не була офіційно затверджена Радою Безпеки ООН.

Республіка Сербська також заявила про невизнання Шмідта Високим представником, заявивши, що він не був обраний згідно з додатком 10 Дейтонської мирної угоди, та що його призначення не затвердив Радбез ООН.

Високий представник у Боснії і Герцеговині – посада-орган, створений для виконання Дейтонської мирної угоди. Ця посадова особа від імені міжнародної спільноти має здійснювати нагляд за виконанням цивільних аспектів мирної угоди.

Зокрема, він може виносити тимчасові рішення, обов'язкові для виконання в усій БіГ, та ухвалювати кадрові рішення.

Крістіана Шмідта призначили на цю посаду у травні, офіційно він почав працювати з 1 серпня.

Його повноваження визнають всі учасники мирного процесу в Боснії і Герцеговині, крім Росії та Республіки Сербської, якіі вважають, що посаду верховного представника потрібно скасувати.

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