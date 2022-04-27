Російські кінотеатри показали крадені копії світових новинок

Російські кінотеатри показують новинки світового кінематографу, скачані з торрент-сайтів та з неофіційним дубляжем

Квитки на піратські сеанси світових кіношедеврів продають лише у день прем’єри

Росіяни почали красти новинки світового кінематографу, бо офіційно ці фільми у Росії уже не покажуть. Про це пишуть російські ЗМІ.

Так, видання E1.ru пише, що у Єкатеринбургу відбувся показ фільму «Бетмен». Копію кінокартини організатори показу скачали з торрентів. Офіційно фільм російською мовою не дублювали, «Бетмена» показали із неофіційною російськомовною аудіодоріжкою.

Квитки на піратські кіносеанси продавали лише в касах і у день показу, тож людям довелося постояти у чергах.

Росіяни, які вирішили подивитися крадену копію «Бетмена», змушені були чекати відкриття кас, бо онлайн-продаж квитків не працював

Власники кінотеатру вже заявили, що не мають відношення до показу піратської копії «Бетмена», а зали у них орендують різні компанії.

За інформацією Nexta, такі піратські кіносеанси відбуваються у різних містах РФ – зокрема, Махачкалі, Пензі, Читі та Якутську.

Більш того, копія «Бетмена», скачана з торрент-сайту, була продемонстрована навіть у російській столиці. Крадений фільм показував кінотеатр WIP. Квитки ціною 300-500 рублів (приблизно 120-200 грн) також продавалися тільки у день прем’єри.

Нагадаємо, що ще на початку березня гіганти світового кіноринку, Paramount, Sony, Disney та Warner Bros, зупинили прокат фільмів у Росії.