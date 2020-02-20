У Каліфорнії випустили з карантину 160 американців з Уханя



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З аеропорту люди полетять до своїх домівок, у різні штати Фото: Голос Америки

Евакуйовані були в гарному настрої і розповідали, що, в цілому, карантин не вніс в їхнє життя неприємних емоцій

У США 160 американців, яких два тижні тому перевезли з китайського Уханя, завершили карантин в Каліфорнії і змогли повернутися додому. Люди провели 14 днів в ізоляції на військовій базі Мірамар, де були під пильним наглядом лікарів. Жоден з них не захворів на коронавірус.

Видання «Голос Америки поспілкувалося з тими, хто завершив перебування на карантині.

«Вони по-справжньому про нас дбали, перевіряли нас двічі на день. Принаймні наша родина почувалася в безпеці. Також у нас там був дитячий майданчик», - розповідає Кай, який завершив 14 -денний карантин.

«Нам пощастило що ми вибрались із Китаю, ми щасливчики. Зараз ми пройшли всі перевірки, з нами все добре. Ми були два тижні на карантині. Ми можливо здоровіші ніж більшість людей навколо», - з посмішкою на вустах розповідає один із евакуйованих Керрі Монгор.

ЗМІ зазначає, що евакуйовані були в гарному настрої і розповідали, що, в цілому, карантин не вніс в їхнє життя неприємних емоцій. Кажуть, випустили їх доволі швидко, а також запропонували в дорогу пакети з обідом. А тому хто не мав коштів на квитки, запропонували позичити гроші. Щодо умов у самій військовій базі, - то вони більше схожі на курорт - жартують люди.

Мешканка міста Фінікс, Кері, зізналась, коли її евакуювали з Уханя і закрили на карантин в Сан-Дієго, вона змогла нарешті зітхнути з полегшенням.

«Після того як ви проведете два тижні у Ухані – то це виглядає як рай. Там ви не можете виходити на вулиці, вам постійно здається що ви схопите вірус. У мене є друг на карантині в Німеччині. Ми обмінювалися з ним враженнями. І наші умови життя тут були значно кращими. Доброчинні організації приносили нам їжу, добре годували. Вони навіть зважали на те, що серед нас багато китайців і вони готували їжу, яку ми любимо. Було дуже добре» - зазначила жінка.

З аеропорту люди полетять до своїх домівок, у різні штати. Зараз на базі залишилось ще 60 американців. Їх з міста Ухань їх евакуювали пізніше і тому термін карантину ще не завершився.

Тим часом у Медичному Госпіталі Університету Сан- Дієго перебувають два пацієнти, у яких виявили коронавірус. Однак наразі про їхній стан наразі медики не повідомляють. Мешканці ж Сан-Дієго розповідають, - почувають себе у безпеці.

«Ні, я не переживаю. Я нікуди особливо не ходжу, щоб підчепити коронавірус», - розповідає Ендрія.

«Я просто намагаюся бути обережною. Мию руки чи одягаю рукавички. Звичайні заходи безпеки», - каже Кера

Міська влада Сан-Дієго минулого тижня оголосила надзвичайний стан у зв'язку з вірусом, Однак посадовці запевнили - це лише превентивні дії, адже жодної серйозної загрози для містян немає.

Загалом у США на карантині залишається близько п’яти сотень американців. Для того аби їх розмістити влада виділила 15 військових баз у різних штатах країни. Однак використовують приміщення поки що лише п’ятьох - три з них в Каліфорнії, одна в Техасі, і одна в Колорадо.

До слова, коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув.

Нагадаємо, у Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу.