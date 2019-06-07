Російський есмінець мало не зіткнувся з крейсером США у Філіппінському морі



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ВМС США засудили інцидент як «небезпечний і непрофесійний»

Під час операції в Філіппінському морі російський есмінець «Удалой I DD 572» здійснив небезпечний маневр проти USS Chancellorsville, - командувач 7-м флотом США

ВМС США заявили в п'ятницю, 7 червня, що російський есмінець мало не зіткнувся з одним із американських крейсерів з керованими ракетами у Філіппінському морі.

Про це повідомляє Reuters.

ВМС США засудили інцидент як «небезпечний і непрофесійний».

«Під час операції в Філіппінському морі російський есмінець «Удалой I DD 572» здійснив небезпечний маневр проти USS Chancellorsville», - сказав командувач 7-м флотом США Клейтон Досс.

Він описав російське твердження про те, що американський корабель діяв небезпечно, як «пропаганду».

Російський есмінець прийшов на відстані від 15 до 30 метрів від американського крейсера.

Російська ж сторона звинувачує у тому, що сталося американців.

Як повідомляє ТАСС, авіаносна ударна група ВМС США і загін кораблів РФ йшли паралельними курсами.

«Крейсер USS Chancellorsville раптово змінив напрямок руху і перетнув курс БПК «Адмірал Виноградов» за 50 м від корабля», - сказали в пресслужбі Тихоокеанського флоту РФ.

Там додали, що «з метою запобігання зіткнення екіпаж есмінця був змушений здійснити екстрене маневрування». РФ заявила командиру американського корабля протест.