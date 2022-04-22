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    Російський однофамілець Зеленського скаржиться на безробіття і утиски через прізвище

    У Новосибірську Сергій Зеленський вимагає припинити цькувати його через спільне із президентом України прізвище&nbsp; - Російський однофамілець Зеленського скаржиться на безробіття і утиски через прізвище
    У Новосибірську Сергій Зеленський вимагає припинити цькувати його через спільне із президентом України прізвище 
    фото з відкритих джерел

    Чоловік оголосив голодування й вимагає припинити цькувати його через прізвище та українське походження

    Росіянин Сергій Зеленський скаржиться, що через своє прізвище не може отримати на батьківщині ні якісне медичне обслуговування, ні роботу. Про ситуацію написав один із російських ЗМІ.

    Чоловікові – 45 років й він мешкає у Новосибірську. Має третю групу інвалідності через проблеми зі здоров'ям.

    Сергій Зеленський скаржиться, що останні кілька років не може знайти нормальну роботу. Адже усі місцеві керівники впевнені, що він – родич президента України Володимира Зеленського.

    «Я в будь-яке місце приходжу, і чую це питання. Зараз був в адміністрації нашого губернатора, і мені охоронець сказав: а, це у вас таке саме прізвище, як у «наркомана з України»?» − розповів журналістам чоловік.

    За його словами, утиски через прізвище почав помічати ще задовго до 24 лютого 2022 року.

    Також часто керівники державних органів і приватних підприємств, до яких Сергій звертався у пошуках роботи, саркастично запитували, чому йому не допоможе впливовий український «родич».

    До слова, чоловік справді має українське походження.Він розповів, що прізвище «Зеленський» мав ще його прадід, який мешкав неподалік Києва.

    Зараз доведений до відчаю чоловік оголосив голодування. Вимагає, щоб чиновники припинили утискати його через українське прізвище.

    Нагадаємо, кількома днями раніше російські пропагандисти знайшли «тещу» Зеленського у Підмосков'ї.

    Москвичка Ольга Кияшко тепер боїться за свою безпеку.

    Теги: росія пропаганда Володимир Зеленський дискримінація
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    Російський однофамілець Зеленського скаржиться на безробіття і утиски через прізвище