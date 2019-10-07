Російську журналістку затримали в Ірані: стала відома причина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пєсков заявив, що в Кремлі негативно ставляться до затримання Юзик в Ірані

Російську журналістку Юлію Юзик затримали в Ірані через проблеми з візою.

Про це повідомляє в понеділок агентство Associated Press з посиланням на представника уряду Ірану Алі Рабії.

Він заявив, що справа Юзик не відноситься до компетенції іранської контррозвідки. При цьому Алі Рабії зазначив, що ця справа «швидко розглядається» владою.

Пресаташе російської дипмісії Андрій Ганенко повідомив, що посольство РФ в Тегерані в курсі затримання Юзик в Ірані і працює над отриманням консульського доступу до неї.

У понеділок прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Москві хочуть отримати роз'яснення щодо затримання в Ірані російської журналістки і розраховують на її швидке звільнення.

Пєсков зазначив, що в Кремлі негативно ставляться до затримання Юзик. Інформації про те, чи пред'явлені журналістці будь-які звинувачення, немає.

Юлія Юзик знаходиться під вартою вже протягом шести днів.

Джерело: Интерфакс