Іранські фізики-ядерники таємно їздили до Москви – Financial Times

Іранці вели переговори з РФ щодо закупівлі тритію для збільшення потужності ядерних боєголовок

Делегація іранських фізиків-ядерників таємно їздила до Москви, щоб обговорити закупівлю матеріалів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зокрема, іранські вчені їздили на переговори щодо закупівлі тритію, який є необхідним елементом для збільшення потужності ядерних боєголовок.

За даними видання, візит відбувся у серпні 2024 року. Це сталося за кілька місяців до того, як з'явилися повідомлення щодо досягнення Іраном значного прогресу у виробництві ядерної зброї.

Делегацію тоді очолював Алі Калаванд, у якого є зв'язки в російській атомній галузі. Також із ним поїхали співробітники надсекретного дослідницького підрозділу іранського оборонного відомства – Організації оборонних інновацій та досліджень (SPND). Цей підрозділ заснував фізик-ядерник Мохсен Фахрізаде, якого ліквідували 27 листопада 2020 року. Той вважався "батьком ядерної програми Ірану".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не відмовиться від своєї програми збагачення урану. За його словами, пошкодження ядерних об'єктів після ударів США та Ізраїлю є серйозними.

У відповідь президент США Дональд Трамп заявив, що будь-які спроби Ірану відновити зруйновані ядерні об’єкти або створити нові призведуть до їхнього знищення.

Також він наголосив, що США не можуть допустити, щоб Тегеран отримав ядерну зброю: «Вони щойно вийшли з чогось настільки небезпечного – і при цьому говорять: «Ми хочемо продовжити збагачення». Хто б таке сказав? Наскільки треба бути нерозумним, щоб висловлюватися подібним чином? Ми не дозволимо, щоб це сталося».

Пізніше Сполучені Штати оголосили про наймасштабніші санкції проти Ірану з 2018 року. Обмеження було запроваджено проти понад 50 осіб, компаній і суден, пов’язаних із сином високопоставленого іранського чиновника.