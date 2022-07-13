Санкції діють. Росія, якій бракує паперу, готує «сюрприз» для усіх покупців

Проблема з упаковкою у вітчизняних виробників виникла на тлі західних санкцій

Проблема з упаковкою у вітчизняних виробників виникла на тлі західних санкцій

Росія не лише зменшить розмір етикеток товарів, а й приховає від покупців «зайву інформацію»

У Росії через дефіцит не вистачає паперу навіть на етикетки. Тепер уряд РФ розглядає можливість зміни національних стандартів етикеток на продуктах. Йдеться про мінімальну та максимальну площу, на якій необхідно розміщувати інформацію на картонній упаковці. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на доручення віце-прем'єр-міністра Вікторії Абрамченко.

Зазначається, що зменшити розмір етикеток з метою економії хочуть вітчизняні виробники. Окрім економії на матеріалах, планують знизити адміністративні бар'єри для бізнесу.

Відомо, що проблема з упаковкою у вітчизняних виробників виникла на тлі західних санкцій та відходу іноземних компаній із ринку. Окремі складнощі виникають із фарбами та спеціальними лаками, що призвело до спрощення дизайну товарів.

Проте, технічний регламент країн Євразійського економічного союзу забороняє випускати товар в обіг без певної інформації, причому для деяких відомостей встановлені окремі вимоги. Зокрема, дату випуску слід написати шрифтом певного розміру.

Голова комісії з виробництва пива та натуральних напоїв бродіння «Опори Росії» Олексій Небольсін зазначив, що заборона Євросоюзу на експорт основи для чорнил та етикеток збільшила їхню вартість на вітчизняному ринку на 40-50 відсотків. Постачання здебільшого забезпечували Фінляндія та Данія. Для малих пивоварів ціна етикетки зросла з 7 до 9,4 рублів.

Раніше ірландська компанія, один з провідних виробників гофрованої упаковки в Європі, Smurfit Kappa заявила, що йде з Росії.

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