Запорізька АЕС перебуває під повним контролем України – «Енергоатом»

Наразі всі чотири атомні станції перебувають під контролем України та працюють у штатному режимі

Заява російських окупантів про встановлення контролю над Запорізькою АЕС не відповідає дійсності, це продовження інформаційної війни окупантами. Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом».

«Інформація російських пропагандистських ЗМІ про те, що загарбники буцімто взяли під контроль Запорізьку АЕС, є цинічним фейком», – йдеться в повідомленні.

Порушень умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на усіх АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Раніше Зеленський заявляв, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.

Також повідомлялося, що російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу.

Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону. Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. До слова, окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.