Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura. СБУ викрила «крота» в Силах оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura. СБУ викрила «крота» в Силах оборони
Правоохоронці кажуть, що затриманий військовослужбовець потрапив у поле зору спецслужб РФ через своїх знайомих
фото: СБУ

За даними слідства, фігурант мав передати росіянам координати пунктів зберігання безпілотників

Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала російську атаку на українські підрозділи, що займаються морськими дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За словами правоохоронців, затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спецпризначення Військово-морських сил, який виявився російським інформатором.

Як встановило розслідування, фігурант мав передати росіянам геолокації пунктів базування військових, які управляють морськими дронами, а також координати зберігання безпілотних катерів та маршрути їхнього руху. Серед головних цілей ворога були морські безпілотники СБУ та Головного управління розвідки Sea Baby та Magura.

Співробітники СБУ завчасно викрили намір ворога та задокументували діяльність інформатора, затримавши «крота», коли він готував координати для ракетної атаки РФ. Синхронно з цим Служба безпеки вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

«За матеріалами справи, затриманий військовослужбовець потрапив у поле зору російських спецслужбістів через своїх знайомих, яким розповідав про деталі роботи. Одну із таких знайомих ворог використав як «зв’язкову» для отримання закритих відомостей про українських оборонців», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, на якому він накопичував секретну інформацію.

Слідчі Служби безпеки повідомили інформатору про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Також розглядається питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій. Фігурант перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, Служба безпеки показала нове покоління морських дронів Sea Baby. Вони пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі, зокрема саме вони здійснили третє ураження Кримського мосту.

Нові модифікації Sea Baby побудовані за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі United24. Оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу, мають посилені двигуни та сучасну систему навігації.

Як повідомлялося, Україна розробила безпілотний надводний корабель, який може нести кілька оптоволоконних дронів у відкидних відсіках на корпусі – така система не має аналогів у світі.

