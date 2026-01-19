Головна Країна Події в Україні
СБУ викрила вісім російських агітаторів: від посадовиці суду до рецидивіста

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
СБУ викрила вісім російських агітаторів: від посадовиці суду до рецидивіста
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще вісьмох прокремлівських агітаторів
фото: СБУ

Один з агітаторів чотири роки ховався у підвалі

Служба безпеки України провела масштабну операцію з очищення інформаційного простору від ворожої агентури. Силовики зібрали доказову базу на вісьмох прокремлівських агітаторів у різних регіонах країни. Серед затриманих – співробітниця суду, «співак-сепаратист» та колаборант, який сподівався перечекати відплату в підземеллі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

19 січня 2026 року, СБУ підтвердила, що всім фігурантам повідомлено про підозру. Лінгвістичні експертизи встановили, що їхня діяльність була частиною інформаційно-підривної стратегії РФ проти України.

У Києві затримано секретаря судового засідання одного зі столичних судів. Посадовиця, маючи доступ до державної системи, відкрито виправдовувала окупацію Криму та Донбасу. Крім того, вона публічно заперечувала право України на існування як держави, «захищаючи» повномасштабне вторгнення окупантів.

СБУ викрила вісім російських агітаторів: від посадовиці суду до рецидивіста фото 1
фото: СБУ

У Херсоні викрито 46-річного чоловіка з кримінальним минулим (відбував термін за вбивство). Під час окупації Бериславського району він працював у «виборчкомі № 809», агітуючи за «приєднання» до РФ. Після деокупації регіону зловмисник майже чотири роки переховувався у підвалі родичів, сподіваючись, що про нього забудуть. Проте СБУ знайшла його і в цьому сховищі.

У Запоріжжі колишній працівник оборонного заводу через соцмережі закликав рашистів завдавати ударів по цехах, де виробляють дрони для ЗСУ. У такий спосіб він намагався вислужитися перед спецслужбами РФ.

СБУ викрила вісім російських агітаторів: від посадовиці суду до рецидивіста фото 2
фото: СБУ

На Житомирщині затримано організатора «підпільного осередку», який через YouTube закликав не визнавати українські закони та державні органи під маскою фейкового «народовладдя».

На Вінниччині підозру отримав 57-річний співак, який пропагував «поділ» України. Також викрито охоронця, який у Telegram просив ворога продовжити обстріли міста. Тим часом на Черкащині затримали жінку, яка поширювала дописи на підтримку терористичної організації «Вагнер».

Фігурантам інкримінують злочини за статтями про заклики до повалення ладу (ст. 109), посягання на територіальну цілісність (ст. 110), колабораціонізм (ст. 111-1) та виправдовування агресії РФ (ст. 436-2).

Нагадаємо, Служба безпеки та Офіс Генпрокурора у взаємодії з Міністром оборони України викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. За результатами комплексних заходів повідомлено про підозру гендиректору запорізької компанії, який поставив до ЗСУ оптову партію бракованого спорядження на 60 млн грн.

Теги: СБУ росія

