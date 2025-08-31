Прибуток «Роснафти» впав через надлишок нафти на ринку

Надлишок нафти на світовому ринку в четвертому кварталі досягне 2,6 млн барелів на добу

За перше півріччя поточного року чистий прибуток російської держкомпанії «Роснафта» впав більш ніж на 68%, склавши $3 млрд. За словами гендиректора компанії Ігоря Сєчіна, основною причиною є збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Сєчін пояснив, що зниження прибутку пов'язане з перевиробництвом нафти, спричиненим, зокрема, активним нарощуванням видобутку Саудівською Аравією, ОАЕ, Іраком та Кувейтом.

За даними «Роснафти», надлишок нафти на світовому ринку в четвертому кварталі досягне 2,6 млн барелів на добу, а в 2026 році трохи знизиться – до 2,2 млн барелів на добу.

Сєчін також повторив свою критику на адресу Центробанку РФ за його жорстку монетарну політику, яка, на його думку, підтримує сильний рубль. За словами Reuters, такі заяви свідчать про занепокоєння Москви щодо стратегії ОПЕК+ з прискорення зростання видобутку. Ця ситуація контрастує із заявами віцепрем'єра РФ Олександра Новака, який раніше стверджував, що Росія зможе витримати будь-які ціни на нафту.

Раніше Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснафті», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, пошкоджень зазнали дві основні установки первинної переробки – ЕЛД-4 та ЕЛД-5, кожна потужністю 70 000 барелів на добу. Також пошкоджено деякі вторинні установки.

Загальна потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік.

До слова, у серпні 2025 року Росія зіткнулася з рекордними втратами в нафтопереробній галузі. За даними Reuters, ці втрати були спричинені ударами українських безпілотників та плановим технічним обслуговуванням. Загальні потужності первинної переробки, що зупинилися, досягли 6,4 млн тонн, з яких майже половина (3,1 млн тонн) – результат атак дронів, інформує «Главком».

Українські безпілотники цілеспрямовано атакували великі нафтопереробні заводи в Самарі, Сизрані, Волгограді та інших регіонах, що призвело до значних збитків.