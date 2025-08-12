Головна Світ Економіка
Саратовський НПЗ зупинив свою роботу після атаки дронів – Bloomberg

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Саратовський НПЗ зупинив свою роботу після атаки дронів – Bloomberg
Масштабна пожежа виникла на Саратовському НПЗ після атаки дронів
Генштаб ЗСУ підтвердив удар безпілотників по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії

Нафтопереробний завод «Роснафти» у Саратові призупинив надходження нафти після атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, Саратовський нафтопереробний завод, що належить ПАТ «Роснафиа», припинив прийом нафти після атаки дронів.

«Саратовський нафтопереробний завод має потужність переробки близько 140 тис. барелів сирої нафти на день. Його тривала зупинка може вплинути на внутрішні постачання бензину, оскільки попит на паливо демонструє сезонний імпульс зростання», – йдеться у повідомленні.

У ніч на 10 серпня дрони атакували Саратовську область Росії. 

Під прицілом опинився місцевий нафтопереробний завод. Масштабна пожежа охопила підприємство.

Влада підтвердила атаку дронів та повідомила, що через удар дронами є влучання та «незначні пошкодження» на одному з підприємств. Кадри з так званими незначними пошкодженнями вже заполонили місцеві пабліки.

Саратовський нафтопереробний завод – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 млн тонн нафти на рік. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики, а сьогодні залишається важливим елементом паливного постачання.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакують Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

