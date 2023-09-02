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Шольц скасував візит до Герінгена через отриману травму на пробіжці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Шольц скасував візит до Герінгена через отриману травму на пробіжці
Візит канцлера Олафа Шольца до Герінгена скасовано
фото з відкритих джерел

Через отримані травми Шольц вирішив скасувати заплановану поїздку до міста Герінген, яка мала відбутися 3 вересня

Канцлер Німеччини Олаф Шольц отримав травму, впавши під час занять спортом. Наразі він не дуже добре почувається. Про це повідомляє Frankfurter Rundschau.

Через отримані травми Шольц вирішив скасувати заплановану поїздку до міста Герінген, яка мала відбутися 3 вересня.

«На жаль, канцлер Олаф Шольц змушений скасувати свої зустрічі в Гессені цієї неділі через невеликий нещасний випадок під час занять спортом. Він упав під час пробіжки та отримав синці на обличчі», – сказала представниця Шольца.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц поскаржився на надто повільне зростання економіки країни, і згадав у цьому контексті допомогу Україні у війні. Його слова наводить Bloomberg.

За його словами, поточне зростання економіки незадовільне, Німеччина відчуває на собі основний тягар ослаблення світової економіки через свою залежність від експорту. Він також додав, що країні не вистачає грошей не лише для довгострокового субсидування цін на електроенергію, а й для юридичних процесів.

«Я не впевнений, що Європейський союз дійсно вважає, що ми повинні брати на себе більше боргів», – заявив він, зазначивши, що останніми роками Німеччина додала сотні мільярдів євроборгу, щоб протистояти пандемії та пом'якшити наслідки української війни та спричиненого цим стрибка цін на енергоносії.

Також у Німеччині величезний дефіцит кадрів – країні не вистачає 1,5 млн. фахівців. Водночас там налічується найбільша кількість іноземних спеціалістів, пише DW. При цьому за якістю життя вони оцінюють Німеччину як одне із десяти найгірших місць.

До слова, майже третина німців вважають головною темою, на яку політикам наразі слід звернути першочергову увагу, стан економіки Німеччини. Про це свідчать опубліковані 31 серпня результати соцопитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD

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