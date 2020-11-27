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    У світі

    Шотландія планує провести новий референдум про незалежність

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    Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен&nbsp; - Шотландія планує провести новий референдум про незалежність
    Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен 
    Фото: flickr.com

    Референдум повинен відбутися в першій половині терміну повноважень нового складу парламенту Шотландії, вибори якого пройдуть у травні 2021 року

    У Шотландії планують провести другий референдум про незалежність від Великобританії у 2021 році. Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, передає BBC.

    «Я думаю, з цілого ряду причин референдум повинен проводитися у більш ранній частині наступного парламенту. Я маю намір більше сказати про це перед виборами в нашому маніфесті, але ми все ще перебуваємо в глобальної пандемії», – заявила Стерджен.

    Очікується, що парламентські вибори в Шотландії виграють представники правлячої Шотландської національної партії (SNP), лідером якої є Стерджен. Перемогу на виборах у партії розглядають як мандат на проведення ще одного референдуму про незалежність.

    Нагадаємо, що у 2019 році Шотландія вимагала нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС.

    Крім того, у 2018 році Шотландія планувала новий референдум про незалежність.

    Як повідомлялося, перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.

    Проте прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не дозволить цього.

    У 2014 році шотландці на референдумі проголосували за перебування у складі Великої Британії – «за» були 55%, «проти» 45%.

    Водночас перший міністр Шотландії Нікола Стерджен не виключає проведення консультативного референдуму щодо незалежності від Сполученого Королівства, навіть якщо уряд Британії на це не погодиться.

    Теги: міністр вибори референдум незалежність Шотландія партії
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