Шотландія планує провести новий референдум про незалежність

Референдум повинен відбутися в першій половині терміну повноважень нового складу парламенту Шотландії, вибори якого пройдуть у травні 2021 року

У Шотландії планують провести другий референдум про незалежність від Великобританії у 2021 році. Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, передає BBC.

«Я думаю, з цілого ряду причин референдум повинен проводитися у більш ранній частині наступного парламенту. Я маю намір більше сказати про це перед виборами в нашому маніфесті, але ми все ще перебуваємо в глобальної пандемії», – заявила Стерджен.

Очікується, що парламентські вибори в Шотландії виграють представники правлячої Шотландської національної партії (SNP), лідером якої є Стерджен. Перемогу на виборах у партії розглядають як мандат на проведення ще одного референдуму про незалежність.

Нагадаємо, що у 2019 році Шотландія вимагала нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС.

Крім того, у 2018 році Шотландія планувала новий референдум про незалежність.

Як повідомлялося, перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.

Проте прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не дозволить цього.

У 2014 році шотландці на референдумі проголосували за перебування у складі Великої Британії – «за» були 55%, «проти» 45%.

Водночас перший міністр Шотландії Нікола Стерджен не виключає проведення консультативного референдуму щодо незалежності від Сполученого Королівства, навіть якщо уряд Британії на це не погодиться.