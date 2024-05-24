Спостерігав за військовими об’єктами НАТО: у Румунії затримали російського шпигуна

Звинувачений збирав інформацію військового характеру та фотографував бойову техніку і переміщення персоналу у прикордонній зоні з Україною

У Румунії затримали громадянина, якого звинувачують у держзраді через передачу інформації військового характеру посольству Росії в Бухаресті. Про це повідомляє dcnews.ro.

Як свідчать матеріали справи, затриманий з 2022 року здійснював спостереження за низкою військових об’єктів Румунії та НАТО, розташованих в околицях міста Тулча.

Звинувачений збирав інформацію військового характеру та фотографував бойову техніку і переміщення персоналу у прикордонній зоні з Україною, після чого передавав зібрані дані посольству Росії в Бухаресті.

Під час обушків румунські правоохоронці виявили та вилучили кілька речових доказів. Справа була передана до Апеляційного суду Бухареста, який заарештував підозрюваного на 30 днів.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що по всій Європі активізувалася діяльність російської агентурної мережі. Вона становить велику загрозу для Польщі, а небезпека з боку Росії та білорусі ніколи не була такою близькою з часів Другої світової війни заявив міністр національної оборони Польщі, Він також попередив про зростаючу загрозу з боку Білорусі. За його словами, ледь не щодня спецслужби, поліція та армія проводять заходи з боротьби з диверсіями та актами саботажу.

Раніше повідомлялося, що дії російських шпигунів у Британії непокоять уряд.

Нагадаємо, вища рада національної оборони Румунії (Csat) заявила, що країна стала мішенню для низки російських шпигунів, які, зокрема, намагалися зібрати інформацію про військові навчання та допомогу Україні. Згідно зі звітом, ймовірні шпигуни потрапили до країни з-поміж українських біженців.