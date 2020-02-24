Гончарук: усі евакуйовані з Китаю почувають себе добре



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Санаторій «Нові Санжари», де в обсервації перебувають евакуйовані з Китаю українці

Прем’єр-міністр переконує, що причин для паніки немає

Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоби не допустити розповсюдження коронавірусу в країні.

Про це у неділю ввечері повідомив у Facebook прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Зараз усі евакуйовані з Китаю почувають себе добре. Про стан їхнього здоров‘я мені повідомляють щодня. Їхні умови перебування в обсервації — задовільні. Певні мобільні оператори встановили тимчасові вишки на території медичного центру для комфортного спілкування евакуйованих зі своїми рідними», - написав глава уряду.

За його словами, в Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні про виявлення коронавірусу.

«Плюс, щодня ми контактуємо з ВООЗ для отримання останньої інформації щодо досвіду різних країн: як розвивається вірус, який наразі інкубаційний період та інше. Наші фахівці разом із міжнародними колегами спостерігають за розвитком ситуації для оперативного реагування», - додав Гончарук.

«До того ж, ми виявили групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах», - розповів прем’єр.

Він пояснив, якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область підготовлено до цього: «є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги».

«Визначені також лікарні, які готові прийняти людей. Причин для паніки немає! Не ведіться на провокації!», - резюмував Гончарук.

Напередодні міністр охорони здоров'я Україна Зоряна Скалецька пояснила українцям різницю між обсервацією та карантином.

Також вона в черговий раз повторила, що в Україні наразі немає інфікованих коронавірусом людей.

Як відомо, у обсервації в Нових Санжарах одній із іноземних громадянок потрібна була медична допомога через біль у животі.

До слова, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.