У Підмосков’ї сталося відключення світла після атаки дронів

«Мособленерго» обіцяло відновити електропостачання протягом двох годин після відключення

Під відключення потрапили понад 5 тис. споживачів та 46 соціально значущих об’єктів

У Підмосков'ї 5 тис. людей залишилися без світла після нічної атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Мособленерго».

«У Павлово-Посадському філіалі АТ «Мособленерго» з 05:30 18 серпня 2026 року запроваджено особливий режим роботи у зв’язку з пошкодженням електромережевого обладнання вищої електромережевої організації, що спричинило знеструмлення 109 ТП АТ «Мособленерго» у міській адміністрації Лікіно-Дулево та міській адміністрації Орехово-Зуєво», – йдеться у повідомленні.

Зазначалося, що під відключення потрапили понад 5 тис. споживачів та 46 соціально значущих об’єктів. «Мособленерго» обіцяло відновити електропостачання протягом двох годин після відключення, однак оновленої інформації наразі немає.

Водночас в. о. голови Павлово-Посадського міського округу Сергій Балашов заявив, що подача електроенергії споживачам нібито здійснюється у штатному режимі. За його словами, у соцмережах поширюють фейки щодо ситуації.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня Москва та Московська область РФ зазнали масованої атаки безпілотників. Унаслідок хаотичної роботи російської протиповітряної оборони та падіння уламків у кількох житлових будинках виникли пожежі.

Як повідомлялося, 18 серпня безпілотник влучив у склад Wildberries в Богородському міському окрузі Підмосков’я.