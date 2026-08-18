Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Підмосков’ї сталося відключення світла після атаки дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Підмосков’ї сталося відключення світла після атаки дронів
«Мособленерго» обіцяло відновити електропостачання протягом двох годин після відключення
фото: pexels (ілюстративне)

Під відключення потрапили понад 5 тис. споживачів та 46 соціально значущих об’єктів

У Підмосков'ї 5 тис. людей залишилися без світла після нічної атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Мособленерго».

«У Павлово-Посадському філіалі АТ «Мособленерго» з 05:30 18 серпня 2026 року запроваджено особливий режим роботи у зв’язку з пошкодженням електромережевого обладнання вищої електромережевої організації, що спричинило знеструмлення 109 ТП АТ «Мособленерго» у міській адміністрації Лікіно-Дулево та міській адміністрації Орехово-Зуєво», – йдеться у повідомленні.

Зазначалося, що під відключення потрапили понад 5 тис. споживачів та 46 соціально значущих об’єктів. «Мособленерго» обіцяло відновити електропостачання протягом двох годин після відключення, однак оновленої інформації наразі немає.

Водночас в. о. голови Павлово-Посадського міського округу Сергій Балашов заявив, що подача електроенергії споживачам нібито здійснюється у штатному режимі. За його словами, у соцмережах поширюють фейки щодо ситуації.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня Москва та Московська область РФ зазнали масованої атаки безпілотників. Унаслідок хаотичної роботи російської протиповітряної оборони та падіння уламків у кількох житлових будинках виникли пожежі.

Як повідомлялося, 18 серпня безпілотник влучив у склад Wildberries в Богородському міському окрузі Підмосков’я.

Читайте також:

Теги: росія війна відключення світла енергетика росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Середня Азія багатіє за рахунок РФ та потребує санкцій
Середня Азія стала новим тилом для російської економіки. Чи надовго?
28 липня, 19:21
За словами президента, росіяни ще кілька діб тому розпочали підготовку до масованого удару
Зеленський попередив про можливий масований удар цієї ночі
29 липня, 23:00
Після атаки судно пішло на дно
Україна потопила підсанкційний контейнеровоз «Росатома»
1 серпня, 14:13
Микита Орлівівський став жертвою російських спецслужб
Дівчина закохала у себе військового та підступно його вбила
19 липня, 15:15
Росія завдала удару безпілотниками по Одесі
Дрон РФ розніс житловий будинок в Одесі: перші деталі атаки
22 липня, 13:34
Співзасновник Fire Point не уточнив, у якому саме місяці можливі ці удари
Співзасновник Fire Point повідомив, коли українська балістика вдарить по Москві
27 липня, 20:58
На думку Круткова, нинішня війна не дає підстав сподіватися на простий сценарій завершення
Відомий комбриг розказав, яким уявляє останній день війни
9 серпня, 16:15
Росія завдала уночі ракетного удару по Запоріжжю
Нічна атака на Запоріжжя: семеро загиблих, понад 20 поранених
11 серпня, 16:50
Унаслідок атаки виникли пожежі
Окупанти пошкодили цивільне судно на Одещині: постраждали люди
Вчора, 09:29

Соціум

У Польщі знайдено мертвим російського опозиціонера
У Польщі знайдено мертвим російського опозиціонера
У Фінляндії на заводі неподалік від кордону з РФ пролунав вибух
У Фінляндії на заводі неподалік від кордону з РФ пролунав вибух
Сили оборони вразили склад боєприпасів та пункти управління росіян
Сили оборони вразили склад боєприпасів та пункти управління росіян
У Підмосков’ї сталося відключення світла після атаки дронів
У Підмосков’ї сталося відключення світла після атаки дронів
У Московській області дрон влучив в склад Wildberries
У Московській області дрон влучив в склад Wildberries
Москву та область атакували безпілотники
Москву та область атакували безпілотники

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Вчора, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Вчора, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Вчора, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
16 серпня, 08:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua