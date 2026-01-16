Син Кадирова потрапив у ДТП: він перебуває в реанімації у важкому стані

Кортеж Адама Кадирова «рухався на великій швидкості, машина за машиною, коли раптово зустрів перешкоду»

Син глави Чечні Адам Кадиров доставлений до нової республіканської лікарні в Грозному після ДТП. Він перебуває у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Кавказ. Реалії».

«Дороги до лікарні закриті, тому що туди доставили Адама, він у реанімації без свідомості, як кажуть. Що з сином Кадирова, ми не знаємо достеменно», – розповів один зі співрозмовників видання.

За даними руху Niyso, кортеж Адама Кадирова «рухався на великій швидкості, машина за машиною, коли раптово зустрів перешкоду»: «У результаті, машини почали врізатися одна в одну, тому до нас надходить інформація, що постраждалих чимало, але саме через Адама такий переполох».

Представник руху розповів, що до них інформація надійшла з різних джерел, але точно говорити про стан сина глави Чечні вони поки не можуть.

Нагадаємо, що очільник Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 20-річного сина Ахмата виконувачем обов'язки віцепрем'єра Чеченської Республіки. Одночасно він збереже посаду міністра з фізичної культури і спорту.

До слова, у вересні 2025 року з'явилася інформація, що здоров'я голови Чечні Рамзана Кадирова стрімко погіршується. Йому важко пересуватися і змушений використовувати сечоприймач.

Згодом повідомлялося, що глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров перебуває у власній лікарні. До нього зʼїхалися члени сімейного клану, зокрема й з інших країн.