Соратник Путіна пояснив, чому кияни мають бути дуже вдячні російському диктатору

соратник Путіна натякнув, що російський диктатор в будь-яку хвилину може стерти Київ із лиця землі

Центр Києва залишається цілим завдяки порядності президента Росії Володимира Путіна. Як інформує «Главком», таку думку висловив в інтерв'ю ТАСС експрем’єр РФ Сергій Степашин.

«По-доброму здивований, що Володимир Путін не робить різких рухів. Можна було б і по Києву лупанути, і по Банковій. Багато хто говорить: «Давайте, давайте, давайте». Але він (Путін, – ред.) тримає-тримає-тримає», – сказав Степашин.

Соратник Путіна пояснив киянам, чому вони мають бути йому дуже вдячні pic.twitter.com/wUw5iOgxcM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 28, 2026

Експосадовець цинічно заявив, що Путін і досі не зрівняв Київ із землею через свою порядність та виховання.

«З іншого боку, я думаю, це розумний розрахунок. Ми не повинні розривати все. Історія цьому вчить», – заявив експрем’єр РФ.

Також Степашин навів рядок із поеми Миколи Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» про те, що «Наши топоры лежали до поры!». Очевидно, соратник Путіна натякнув, що російський диктатор не завжди буде таким милостивим та в будь-яку хвилину може стерти Київ із лиця землі.

Раніше президент України Володимир Зеленський окреслив можливі сценарії завершення війни залежно від готовності Кремля до дипломатії та рівня підтримки союзників.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також відповів на закиди щодо можливих територіальних поступок. Він наголосив, що здача ключових міст Донеччини – це не просто «географія», а приречення сотень тисяч українців на тортури та фільтраційні табори. Президент назвав територіальні «червоні лінії»: це – Краматорськ та Слов'янськ.

Глава держави вкотре заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним для переговорів і зробить усе для досягнення миру.