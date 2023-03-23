Сина російського генерала звільнили з впливової посади в Раді Європи

Росіянина Ігора Небиваєва змістили з посади після того, як ЗМІ розповсюдили інформацію, що його батько служить генералом в російській Службі зовнішньої розвідки

39-річний росіянин Ігор Небиваєв більше не є виконавчим директором програми Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей Moneyval після того, як ЗМІ пов’язали його батька з російською Службою зовнішньої розвідки. Про це повідомляється на сайті Ради Європи.

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На посаді виконавчого секретаря Moneyval його змінила Лівія Стойка-Бехт, яка раніше керувала відділом юридичної співпраці Ради Європи.

Moneyval – постійний моніторинговий орган Ради Європи, який має оцінювати дотримання основних міжнародних стандартів протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму та ефективності їх реалізації, а також давати рекомендації національним органам влади щодо необхідних удосконалень їхніх систем.

Інформацію про звільнення Небиваєва виданню Bild підтвердив прессекретар Ради Європи. Він, однак, додав, що Небиваєв у майбутньому працюватиме на іншій посаді в організації.

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Зазначимо, що Небиваєв звільнився після того, як ЗМІ опублікували матеріал про росіян у Раді Європи.

У ньому йшлося про те, що Ігор Небиваєв, – син 68-річного Володимира Небиваєва, який служить в СЗР РФ у званні генерала. У 2018 році Україна вислала Небиваєва з Києва на знак солідарності з Великою Британією після отруєння в англійському Солсбері колишнього російського розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля та його дочки.

Після публікації статті міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Рада Європа має звільнити Небиваєва. Він написав листа голові організації. ЦЯ був здивований, дізнавшись зі статті, що громадянин Росії досі обіймає посаду, яка повинна виступати за прозорість і відкритістьЦ, – розповів Рейнсалу.

Також, за словами речника Ради Європи, росіяни, які мають друге громадянство, тепер будуть піддаватися ретельній перевірці. Їхній доступ до секретної інформації буде обмежено, а відповідальність у політичних, фінансових і кадрових питаннях також буде скорочено.

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РФ вийшла з Ради Європи 15 березня 2022 року, запобігши власному виключенню. Однак із 120 росіян, які працювали у Раді Європи, близько 90 зберегли свої робочі місця.

Нагадаємо, що нещодавно Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів. Тоді російські «опозиціонери» були запрошені на захід Ради Європи подискутувати про демократію, що обурило українців.