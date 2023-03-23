Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сина російського генерала звільнили з впливової посади в Раді Європи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сина російського генерала звільнили з впливової посади в Раді Європи
Раніше Ігор Небиваєв очолював програму Ради Європи з протидії відмиванню грошей
фото з відкритих джерел

Росіянина Ігора Небиваєва змістили з посади після того, як ЗМІ розповсюдили інформацію, що його батько служить генералом в російській Службі зовнішньої розвідки

39-річний росіянин Ігор Небиваєв більше не є виконавчим директором програми Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей Moneyval після того, як ЗМІ пов’язали його батька з російською Службою зовнішньої розвідки. Про це повідомляється на сайті Ради Європи.

На посаді виконавчого секретаря Moneyval його змінила Лівія Стойка-Бехт, яка раніше керувала відділом юридичної співпраці Ради Європи.

Moneyval – постійний моніторинговий орган Ради Європи, який має оцінювати дотримання основних міжнародних стандартів протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму та ефективності їх реалізації, а також давати рекомендації національним органам влади щодо необхідних удосконалень їхніх систем.

Інформацію про звільнення Небиваєва виданню Bild підтвердив прессекретар Ради Європи. Він, однак, додав, що Небиваєв у майбутньому працюватиме на іншій посаді в організації.

Зазначимо, що Небиваєв звільнився після того, як ЗМІ опублікували матеріал про росіян у Раді Європи.

У ньому йшлося про те, що Ігор Небиваєв, – син 68-річного Володимира Небиваєва, який служить в СЗР РФ у званні генерала. У 2018 році Україна вислала Небиваєва з Києва на знак солідарності з Великою Британією після отруєння в англійському Солсбері колишнього російського розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля та його дочки.

Після публікації статті міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Рада Європа має звільнити Небиваєва. Він написав листа голові організації. ЦЯ був здивований, дізнавшись зі статті, що громадянин Росії досі обіймає посаду, яка повинна виступати за прозорість і відкритістьЦ, – розповів Рейнсалу.

Також, за словами речника Ради Європи, росіяни, які мають друге громадянство, тепер будуть піддаватися ретельній перевірці. Їхній доступ до секретної інформації буде обмежено, а відповідальність у політичних, фінансових і кадрових питаннях також буде скорочено.

РФ вийшла з Ради Європи 15 березня 2022 року, запобігши власному виключенню. Однак із 120 росіян, які працювали у Раді Європи, близько 90 зберегли свої робочі місця.

Нагадаємо, що нещодавно Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів. Тоді російські «опозиціонери» були запрошені на захід Ради Європи подискутувати про демократію, що обурило українців. 

Теги: звільнення росіяни батько

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обійми та головна обіцянка військовим. Кадри Зеленського на Донеччині (відео)
Обійми та головна обіцянка військовим. Кадри Зеленського на Донеччині (відео)
Вчора, 13:53
Росія «справедливо» припускає, що основні українські наступи можуть відбуватися в Луганській та Запорізькій областях
Чиновник НАТО розкрив мету весняного наступу ЗСУ
21 березня, 13:25
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press
Україна отримала від ЄС макрофінансову допомогу: деталі
21 березня, 13:12
Калниньш відповів на звинувачення росіян у невдячності: Це ви мені не доплатили
Калниньш відповів на звинувачення росіян у невдячності: Це ви мені не доплатили
21 березня, 12:33
Пекін називає візит китайського лідера до Росії «візитом дружби»
Візит Сі Цзіньпіна до Москви: Данілов розповів, чого очікувати від Китаю
20 березня, 12:27
Шевченківська премія – найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва
Скандал навколо премії: члени Шевченківського комітету складають повноваження
16 березня, 16:17
Експрем'єр-міністр Борис Джонсон може стати сином лицаря
Експрем'єр-міністр Борис Джонсон може стати сином лицаря
11 березня, 00:08
Російський тренер підтримав агресію РФ проти України
Росіян допустять до змагань? Тренер Бородавко націлився на Олімпіаду-2026
28 лютого, 17:33
Внаслідок вибухів у Мачулищах російський літак ДРЛО А-50 отримав серйозні пошкодження
Вибухи у Білорусі: чи будуть наслідки
27 лютого, 16:35

Соціум

Сина російського генерала звільнили з впливової посади в Раді Європи
Сина російського генерала звільнили з впливової посади в Раді Європи
Дипломати Британії заборонили користуватися популярною соцмережею у парламенті
Дипломати Британії заборонили користуватися популярною соцмережею у парламенті
Нові будинки у зоні лиха: Ердоган опинився на межі скандалу
Нові будинки у зоні лиха: Ердоган опинився на межі скандалу
У Росії створено пасажирський літак, але не для пасажирів: усі подробиці
У Росії створено пасажирський літак, але не для пасажирів: усі подробиці
Білорусь вигадала пояснення появі ракетного полку поблизу Рівненщини
Білорусь вигадала пояснення появі ракетного полку поблизу Рівненщини
Після поразки в Україні Пригожин переведе «вагнерівців» в Африку – Bloomberg
Після поразки в Україні Пригожин переведе «вагнерівців» в Африку – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Знесення купола з хрестом. Поліція взялася за церковників УПЦ МП
12K
23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8990
Міністр Лісовий повідомив про реформу МОН та перевірку своєї дисертації
8088
Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України
7738
Чому Бужанський волав «нільзя»! Список депутатів, які блокували прощання з Росією
7268
Британська розвідка вказала, де ЗСУ можуть здійснити великий наступ

Новини

Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Сьогодні, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Сьогодні, 20:39
«Всі на вихід! Зйомки завершено!»: мешканців будинку, куди приїздив Путін, виселяють
Сьогодні, 20:30
Збирав дані для «вагнерівців»: СБУ затримала зрадника (фото)
Сьогодні, 11:30
ДТП за участю нардепа Володимира Гевка: з'явилися нові деталі
Сьогодні, 11:00
Росія перекидає в Україну танки часів СРСР: ISW оцінив наслідки для окупантів
Сьогодні, 06:36

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту