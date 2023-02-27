Вибухи у Білорусі: чи будуть наслідки

Росіяни не можуть бути спокійними на білоруській території

У неділю, 26 лютого, російський розвідувальний літак А-50, який отримав прізвисько «провісник війни», був атакований на білоруському аеродромі «Мачулищі».

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Вчорашні вибухи на аеродромі «Мачулищі» – дуже цікава подія в історії російсько-української війни. Вибухами було пошкоджено і фактично виведено з ладу літак А-50, який є радаром, що літає. Він постійно використовувався супротивником для наведення російських ракет на цілі на українській території.

Таких літаків на озброєнні РФ небагато. І те, що один із них виведений з ладу внаслідок, схоже, успішної операції білоруських партизанів, є дуже показовим.

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Такий крок призведе і не призведе до низки наслідків.

Перше – я не думаю, що це спричинить втягування білоруських військ до складу російської армії вторгнення. Ситуація має внутрішньобілоруський характер. Тому що, найімовірніше, саме громадяни Республіки Білорусь пошкодили російський літак на своїй території.

Друге – самопроголошений президент Лукашенко отримав додаткові можливості, щоби просити про якийсь захист. Можливо, у Китаю, куди він збирається цього тижня. Хоч як це дивно, Лукашенко продовжує маневрувати на тлі розуміння того, що росія не здатна виграти війну проти України, куди намагається ще щільніше залучити РБ.

Третє – Києву доведеться тепер переглянути деякі підходи до спілкування з білоруськими демократичними силами. Адже удар по літаках дальньої радіолокаційної розвідки – це гарна демонстрація залучення білорусів до російсько-української війни саме на боці України. Не факт, що це дасть серйозний імпульс взаєминам між Офісом президента України та офісом Світлани Тихановської (тимчасовий об’єднаний кабінет, що функціонує за межами РБ). Але, гадаю, у Києві слід задуматися, як вести діалог із білоруськими демократичними силами.

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Четверте – успішні дії проти російського літака-локатора у «Мачулищах» свідчать, що росіяни не можуть бути спокійними на білоруській території. Крім «рейкових партизанів», продемонстровано інші можливості, які можна реалізовувати у РБ. Думаю, це розуміють і самі білоруські громадяни, які опозиційно налаштовані до режиму Лукашенка.