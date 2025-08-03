Журналістка Fox News, яка часто брала інтервʼю у Трампа, стала прокуроркою у Вашингтоні

Посада прокурора у столиці США вважається впливовою роботою через великий штат співробітників, бюджет та портфоліо справ

Американський Сенат затвердив нинішню ведучу телеканалу Fox News Жанін Пірро, яка раніше працювала суддею та телеведучою, на посаду федерального прокурора у Вашингтоні (округ Колумбія). Як передає «Главком», про це повідомляє CBS News.

Пірро, колишня прокурорка округу та обрана суддя, була затверджена 50 голосами «за» та 45 «проти». Вона виконувала обов'язки прокурора у Вашингтоні (округ Колумбія) з травня. До цього вона працювала співведучою програми «The Five» на Fox News і часто брала інтерв'ю у Дональда Трампа.

Зазначається, що посада прокурора у столиці США вважається впливовою роботою через великий штат співробітників, бюджет та портфоліо справ. Затвердження Пірро відбулося через декілька днів після того, як Сенат затвердив кандидатуру Еміля Бова, колишнього адвоката Трампа, до апеляційного суду у США.

До слова, The New York Times опублікувало статтю, в якій розкритикувало Дональда Трампа за імпульсивність і нетерпимість у прийнятті важливих рішень. Як пише видання, за один день він віддав наказ про передислокацію атомних підводних човнів і звільнив голову урядового агентства, який не погоджувався з його позицією, повідомляє «Главком».

Приводом для такого кроку стали саркастичні заяви колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, якого журналісти назвали «улюбленим інтернет-тролем Кремля». У відповідь на його слова Трамп вирішив змінити розміщення американських атомних субмарин, щоб, за словами журналістів, «продемонструвати готовність до протидії загрозам».

У публікації також згадується, що Трамп звільнив керівника Бюро статистики праці, звинувативши його у фальсифікації даних про зайнятість. Це, на думку колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, демонструє небажання Трампа миритися з опозицією або навіть із фактами.