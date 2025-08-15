Кабмін провів низку кадрових змін у державних службах: подробиці

У Міністерство економіки прийшла Анна Артеменко, яка кілька років тому працювала уповноваженою АМКУ

Кабінет міністрів України провів сьогодні низку кадрових змін. Про це, як пише «Главком», повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Заступником Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України призначено Артеменко Анну Ігорівну, повідомив він.

Окрім того, Домбровського Кирила Григоровича було звільнено з посади державного секретаря Міністерства національної єдності України.

Жук Ірина Миколаївна пішла з посади заступника голови Державної служби статистики України.

Нагадаємо, 15 серпня Рада НБУ призначила першим заступником голови Національного банку Сергія Ніколайчука. На цій посаді він здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування «Фінансова стабільність», а також тимчасово – «Монетарна стабільність». Водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника голови Національного банку в зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади.

Окрім того, тимчасовим керівником Агентства з розшуку корупційних активів призначено заступницю голови АРМА Ярославу Максименко.

До слова, 8 серпня Кабінет міністрів ухвалив відставку Михайла Винницького з посади заступника міністра освіти. Винницький назвав це «політичним рішенням» й додав, що обіймав свою посаду 812 днів, що вдвічі більше запланованого спочатку. Коментуючи відставку він зазначив, що рішення про відставку було потрібними, аби зберегти курс реформ.

3 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка, а також колишнього голову Луганської ОДА Сергія Гайдая, яких НАБУ викрило на корупції.