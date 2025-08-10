Головна Світ Соціум
В Ізраїлі спалахнули масові протести через плани прем’єра встановити контроль над усім сектором Гази

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Протестувальники розмахували ізраїльськими прапорами та несли плакати із зображеннями заручників

У Тель-Авіві та десятках інших міст Ізраїлю пройшли масштабні акції протесту на тлі рішення прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу встановити повний контроль над усією територією сектора Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляє Times of Israel, у Тель-Авіві на вулиці вийшли щонайменше 10 тисяч людей. За оцінками видання, це найбільші демонстрації за останні місяці. Протести також відбулися у Хайфі, Єрусалимі, Беер-Шеві та десятках інших населених пунктів.

Учасники акцій тримали плакати з гаслами проти ескалації конфлікту, закликали до мирного врегулювання та звільнення заручників. Організатори заявляють, що план прем’єра «загрожує подальшим кровопролиттям і міжнародною ізоляцією Ізраїлю».

Як пише Reuters, протестувальники розмахували ізраїльськими прапорами та несли плакати із зображеннями заручників. Інші тримали плакати, висловлюючи гнів проти уряду або закликаючи президента США Дональда Трампа вжити заходів, щоб зупинити Нетаньягу від реалізації планів ескалації війни.

Невелика кількість протестувальників тримала зображення дітей Гази, убитих військовими.

У Тель-Авіві зафіксовано кілька сутичок із правоохоронцями, які намагалися розблокувати перекриті дороги.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував повідомлення у ЗМІ щодо наміру Єрусалиму взяти сектор Гази під свій повний контроль.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль планує взяти Газу під тимчасовий контроль та знищити терористичне угруповання ХАМАС, щоб мати периметр безпеки. Але після цього управління анклавом буде передано арабським державам.

Згодом Організація Об'єднаних Націй назвала повідомлення про можливе рішення Ізраїлю розширити військові операції по всьому сектору Газа «глибоко тривожними», якщо вони правдиві.

Як стало відомо, Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання через оголошення прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу встановити повний контроль над сектором Гази. 

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

