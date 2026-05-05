Рубіо і Лавров обговорили російсько-американські відносини

Росія заявила, що бесіда мала конструктивний і діловий характер

Сьогодні, 5 травня, держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.

«Глави зовнішньополітичних відомств провели «звірку годинників» щодо поточної ситуації у міжнародних справах та російсько-американських відносинах, а також обговорили графік двосторонніх контактів. Бесіда мала конструктивний і діловий характер», – йдеться у заяві російського відомства.

Нагадаємо, минулого тижня російський диктатор та президент США провели телефонну розмову тривалістю понад півтори години. Диктатор повідомив Трампу про готовність оголосити перемир’я на період 9 травня.

За словами Ушакова, глава Білого дому підтримав цю пропозицію. Також він нібито заявив Путіну, що угода про врегулювання війни «вже близька».

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вкотре заявив про завершення війни в Україні у найкоротші терміни. На переконання американського президента, в Україні війна може завершитися раніше, ніж війна в Ірані.

До слова, старший співробітник Інституту безпеки та оборони Естонського Інституту зовнішньої політики, британський аналітик Джеймс Шерр вважає, що неприязнь Дональда Трампа до Володимира Зеленського має глибинне ідеологічне коріння. В інтерв'ю «Главкому» він заявив, що успіх України у протистоянні з великою державою руйнує базові уявлення Трампа про світоустрій.