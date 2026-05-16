Влада Тринідад і Тобаго затримала український літак разом із екіпажем

Надія Карбунар
За результатами перевірки з’ясувалося, що пілот та екіпаж не несуть відповідальності, тож літаку дозволили залишити Тринідад і Тобаго
фото з відкритих джерел
Причиною затримання влада назвала незадекларовану вибухівку на борту

У Тринідаді і Тобаго (острівна держава в південній частині Карибського моря, неподалік від узбережжя Венесуели, – ред.) затримали український літак, який прямував до Лівії. Причиною влада назвала незадекларовану вибухівку на борту. Як інформує «Главком», про це повідомили в Управлінні аеропортів Тринідаду і Тобаго.

Літак рейсу CVK-7078 прибув на острів із Багамських островів 14 травня для технічного дозаправлення. Далі він мав продовжувати політ до Кабо-Верде, а кінцевим призначенням була Лівія.

Однак після приземлення літака працівники Імміграційного управління виявили, що на його борту перевозили вибухові речовини, незадекларовані відповідно до встановлених міжнародних авіаційних та безпекових протоколів.

Тож борт разом з українським екіпажем затримали в межах розслідування відразу кількох національних і міжнародних правоохоронних та безпекових органів. Серед них були Митно-акцизне управління, Поліція управління аеропортів, Спеціальний відділ, AIRCOP, слідчі Прикордонної служби США та інші структури.

Зрештою, за результатами перевірки з’ясувалося, що пілот та екіпаж не несуть відповідальності, тож літаку дозволили залишити Тринідад і Тобаго.

Jamaica Observer цитує міністра внутрішньої безпеки країни Роджера Александера, який заявив парламенту, що літак перевозив «кілька тонн заборонених небезпечних предметів» і що його було «заарештовано» після приземлення в четвер увечері.

Поліційна служба Тринідаду і Тобаго пояснила, що цього місяця в аеропорту «Піарко» вже ставався «безпековий інцидент», пов’язаний із вантажним літаком, тож цей випадок «наразі привертає увагу державних органів безпеки».

Англомовний архіпелаг Тринідад і Тобаго розташований на важливому транзитному маршруті між Південною Америкою (зокрема Венесуелою) і Північною Америкою та Європою. Через це організована злочинність використовує країну як транзитний пункт для кокаїну і канабісу та базу для переправлення наркотиків морем і повітрям.

Через злочинність упродовж останніх років країна неодноразово оголошувала надзвичайний стан.

Раніше у Міжнародному аеропорту Денвера у США пасажирський літак, на борту якого була 231 людина, на смерть збив людину на злітно-посадковій смузі, після чого в нього загорівся двигун.

Також на борту літака, що виконував рейс з Санкт-Петербурга до Стамбула, помер російський диригент і скрипаль Сергій Стадлер. Літак здійснив екстрену посадку в Румунії, однак врятувати музиканта не вдалося.

