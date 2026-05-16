Гроші від США – усе? Конгресмен зробив тривожну заяву про фінансування для України

Конгрес США не буде ухвалювати рішення про новий великий пакет фінансової допомоги Україні, оскільки війна, яку розв’язала Росія, відбувається «на подвір’ї Європи». Як інформує «Главком», про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Браян Маст в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами конгресмена-республіканця, Україні не варто сподіватися на пакет безпекової допомоги «ні на $60 мільярдів, ні на $6 мільярдів чи будь-яку іншу суму».

Американський політик наполягає на тому, що європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва, оскільки війна Росії проти України відбувається «на подвір’ї Європи».

«Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір’я», – сказав він.

При цьому Матс вважає, що США продаватимуть озброєння для України, передаватимуть розвіддані та чинитимуть санкційний тиск на Росію.

Також американський конгресмен додав, що запроваджені проти Москви санкції не повинні шкодити союзникам США більше, ніж самій РФ.

«Санкції мають завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам та нашим союзникам», – наголосив Маст.

Раніше повідомлялося, що у проєкті оборонного бюджету США на 2027 фінансовий рік відсутні асигнування на програму Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це рішення офіційно підтвердили представники Пентагону під час слухань у Сенаті, наголосивши на необхідності перекладання фінансового тягаря підтримки Києва на європейських союзників.

Нагадаємо, аналітики найбільшого фінансового конгломерату США JPMorgan Chase оприлюднили масштабний аналітичний звіт, у якому дали оцінку ймовірним моделям закінчення російсько-української війни. На думку американських експертів, найімовірнішим варіантом розвитку подій є так званий «фінський сценарій», який передбачає геополітичні компроміси в обмін на збереження демократії та суверенітету.