Гроші від США – усе? Конгресмен зробив тривожну заяву про фінансування для України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Гроші від США – усе? Конгресмен зробив тривожну заяву про фінансування для України
Американський політик наполягає на тому, що європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва
фото з відкритих джерел
У США вважають, що європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва

Конгрес США не буде ухвалювати рішення про новий великий пакет фінансової допомоги Україні, оскільки війна, яку розв’язала Росія, відбувається «на подвір’ї Європи». Як інформує «Главком», про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Браян Маст в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами конгресмена-республіканця, Україні не варто сподіватися на пакет безпекової допомоги «ні на $60 мільярдів, ні на $6 мільярдів чи будь-яку іншу суму».

Американський політик наполягає на тому, що європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва, оскільки війна Росії проти України відбувається «на подвір’ї Європи».

«Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір’я», – сказав він.

При цьому Матс вважає, що США продаватимуть озброєння для України, передаватимуть розвіддані та чинитимуть санкційний тиск на Росію.

Також американський конгресмен додав, що запроваджені проти Москви санкції не повинні шкодити союзникам США більше, ніж самій РФ.

«Санкції мають завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам та нашим союзникам», – наголосив Маст.

Раніше повідомлялося, що у проєкті оборонного бюджету США на 2027 фінансовий рік відсутні асигнування на програму Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це рішення офіційно підтвердили представники Пентагону під час слухань у Сенаті, наголосивши на необхідності перекладання фінансового тягаря підтримки Києва на європейських союзників.

Нагадаємо, аналітики найбільшого фінансового конгломерату США JPMorgan Chase оприлюднили масштабний аналітичний звіт, у якому дали оцінку ймовірним моделям закінчення російсько-української війни. На думку американських експертів, найімовірнішим варіантом розвитку подій є так званий «фінський сценарій», який передбачає геополітичні компроміси в обмін на збереження демократії та суверенітету. 

Гроші від США – усе? Конгресмен зробив тривожну заяву про фінансування для України
Брюссель у кольорах веселки: у Бельгії проходить ювілейний гей-парад
Влада Тринідад і Тобаго затримала український літак разом із екіпажем
У Туреччині впав невідомий дрон
Українці за кілька годин «знищили» елітні сили НАТО на навчаннях у Швеції
Вибух на АЗС у П’ятигорську: над містом піднявся вогняний стовп, є постраждалі (відео)

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

