Брюссель у кольорах веселки: у Бельгії проходить ювілейний гей-парад

Вулиці Брюсселя 16 травня перетворилися на епіцентр масштабного святкування – бельгійська столиця приймає ювілейний Brussels Pride. Цьогорічна подія проходить під промовистим гаслом «Safe Everyday Everywhere» («Безпека щодня і всюди»), що підкреслює прагнення спільноти до захисту прав людини в умовах сучасних світових викликів. Про це повідомляє «Главком».

За даними офіційного ресурсу організаторів Brussels Pride, цього року Прайд святкує своє 30-річчя, тому програма стала рекордною за кількістю учасників та локацій. Головна хода розпочалася вдень від гори Мистецтв (Mont des Arts), пройшовши через історичне серце міста.

Окрім традиційних платформ та костюмованих виступів, активісти пронесли містом гігантський 25-метровий райдужний прапор як символ єдності поколінь.

На центральних площах міста розгорнули спеціальні зони, де правозахисні організації консультують щодо захисту прав ЛГБТК+, а місцеві художники представляють тематичні виставки.

Традиційно найбільша концентрація святкування зосереджена в районі вулиці Сен-Жак, де вечірки просто неба триватимуть до пізньої ночі.

Попри святкову атмосферу, організатори наголошують: Прайд залишається важливою політичною акцією. Бельгія, яка є однією з найпрогресивніших країн світу в питаннях рівності, використовує цей день, щоб нагадати про важливість боротьби з дискримінацією та підтримки вразливих груп.

Влада міста також долучилася до ювілею: фасади ратуші та багатьох міністерств підсвічені святковою ілюмінацією, а пасажирів залізничного вокзалу зустрічають райдужні інсталяції.

Очікується, що загальна кількість відвідувачів за день перевищить 200 тисяч осіб, що зробить цей Прайд одним із наймасовіших в історії країни.

Нагадаємо, у столиці Польщі 14 травня офіційно зареєстрували перший в історії країни одностатевий шлюб.

До слова, Верховний Суд залишив у силі перше в Україні встановлення фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками – першим секретарем Посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем та його партнером, громадським активістом Тимуром Левчуком.