Франція поскаржилася на TikTok через небезпечний тренд

Франція скаржиться на TikTok через новий небезпечний тренд із сонячними опіками

Французький уряд звернувся до національного регулятора Arcom зі скаргою на платформу TikTok через новий небезпечний тренд, який популяризує сонячні опіки. Це вже не перша спроба Франції вплинути на політику модерації контенту в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Міністр охорони здоров’я Яннік Нойдер та міністр цифрових технологій Клара Чаппаз у спільному листі до регулятора заявили, що в TikTok зростає кількість відео, де молоді дівчата діляться порадами, як отримати «зморшки від опіків» або «зморшки від засмаги» на шиї шляхом надмірного перебування на сонці.

«Ці типи контенту... заохочують небезпечну поведінку, яка може серйозно зашкодити здоров’ю користувачів», – наголосили міністри.

Уряд Франції закликав Arcom у координації з Європейською комісією забезпечити виконання компаніями соціальних мереж своїх зобов’язань згідно із Законом про цифрові послуги (DSA). Цей закон зобов’язує платформи захищати неповнолітніх, оцінювати системні ризики та забезпечувати прозорість роботи своїх алгоритмів.

Париж закликав регулятора ініціювати розслідування щодо TikTok. Зазначається, що це не перший випадок, коли французька влада вдається до таких заходів. У квітні міністр Чаппаз вже успішно тиснула на TikTok щодо іншого небезпечного тренду під назвою «SkinnyTok», який пропагував надмірну худорлявість та нездорові харчові звички. Після тиску регуляторів TikTok був змушений заборонити цей хештег.

Нагадаємо, до середини 2025 року роботу втратили майже 94 тис. співробітників найбільших технологічних компаній у США. Тепер це не просто черговий раунд оптимізації та економії коштів – гравці почали трансформувати свій кадровий ресурс відповідно до реалій штучного інтелекту.