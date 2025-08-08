CNN: Пентагон отримав право забрати американську зброю, призначену для України

Наразі не було випадків перенаправлення зброї

Міністерство оборони США може перенаправляти зброю та обладнання, які були призначені для України, назад до американських арсеналів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що меморандум заступника глави Пентагону з питань політики Елбріджа Колбі, яким у липні було призупинено військову допомогу Україні, містить положення, яке надає США право залишити собі частину законтрактованої для Києва зброї. Мова про озброєння, виготовлене спеціально для України в рамках програми Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яку фінансує Конгрес.

Як зазначає CNN, поки не було випадків перенаправлення зброї. Це також підриває цілі програми USAI, яка існує вже майже 10 років і була створена Конгресом для фінансування закупівлі зброї для України безпосередньо в американських оборонних підприємств.

Нагадаємо, Сполучені Штати та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру.

Як відомо, Нідерланди нададуть Україні американське озброєння на пів мільярда євро. За словами міністра оборони країни Рубена Брекельманса, підтримка Нідерландів допоможе Україні «захистити себе та решту Європи від російської агресії». Також Швеція, Норвегія і Данія разом дадуть близько п’яти мільярдів норвезьких крон (близько $486 млн) на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні.

До слова, США погодили продаж безпекової допомоги Україні на понад $200 млн. Перший пакет – це обладнання, ремонт та технічна підтримка для гаубиць M777 на суму $104 млн. Він передбачає ремонтні послуги та довгострокове технічне обслуговування цього озброєння. Другий пакет, вартістю $99,5 млн, охоплює послуги з транспортування та консолідації вантажів, а також інші логістичні послуги для підтримки програм безпекової допомоги.