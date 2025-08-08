Пакистан: у льодовику знайшли тіло чоловіка, який зник 28 років тому

Чоловік зник 28 років тому, його тіло знайдено в льодовику

Поруч з тілом було знайдено посвідчення особи

У Пакистані в льодовику, що танув, було виявлено тіло чоловіка. Він зник безвісти 28 років тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Разом з тілом чоловіка знайдене його посвідчення фото: ВВС

Тіло добре збереглось, а одяг залишився неушкодженим. Поруч було посвідчення особи на ім’я Насіруддін. Поліція підтвердила, що це тіло чоловіка, який зник у червні 1997 року після падіння в тріщину льодовика.

«Те, що я побачив, було неймовірно. Тіло було цілим. Одяг навіть не був порваний», – розповів пастух Омар Хан, який знайшов чоловіка.

Після підтвердження особи місцеві жителі почали надавати додаткову інформацію про Насіруддіна. Відомо, що у нього була дружина та двоє дітей. У день зникнення він мандрував верхи на коні разом із братом Катіруддіном. За даними поліції, причиною подорожі стала сімейна ворожнеча, яка змусила братів залишити дім.

Катіруддін розповів, що в долину вони прибули вранці, а десь опівдні Насіруддін вийшов з печери. Коли той не повернувся, Катіруддін шукати почав родича. Брата не вдалось знайти навіть з допомогою місцевих мешканців.

Як розповів голова кафедри довкілля Університету Комсатс Ісламабаду професор Мухаммад Білал, коли людське тіло потрапляє в льодовик, сильний холод миттєво його заморожує й це запобігає процесу розкладу. Згодом тіло муміфікується через нестачу вологи та кисню в льодовиковому середовищі.

