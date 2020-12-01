Слуга Єлизавети II вкрав речі з палацу і продавав на eBay

Працівник зізнався, що у Букінгемському палаці вкрав медалі та фотографій з резиденції королеви

Помічник по організації харчування в Букінгемському палаці 37-річний Адамо Канто вкрав медалі та фотографії з резиденції королеви Великобританії Єлизавети II та продавав їх на eBay. Про це пише британська телерадіокомпанія BBC.

Канто визнав себе винним у Вестмінстерському магістратському суді за трьома пунктами звинувачення в крадіжці в період з 11 листопада 2019 року по 7 серпня 2020 року.

Під час судового засідання стало відомо, що за час епідемії Covid-19 обов’язки чоловіки були змінені: у них включили додаткове прибирання, що і надало Канто доступ до офісів та інших приміщень, які раніше були для нього закриті.

За словами прокурора Саймона Могана, деякі з вкрадених товарів на суму від 10 тисяч до 100 тисяч фунтів стерлінгів були виставлені на продаж на eBay. В цілому 37 предметів були виставлені на продаж «значно нижче» їхньої справжньої вартості, а Канто заробив на них 7741 фунт стерлінгів.

На фото: Адамо Канто

Одним з предметів був фотоальбом королівського державного банкету про візит президента США Дональда Трампа в Британію вартістю 1500 фунтів стерлінгів.

Крім того, Канто також вкрав офіційні фотографії з автографами герцога Сассекського та герцога і герцогині Кембридзьких, а також медаль Командора Королівського вікторіанського ордена з шафки колишнього офіцера британської армії генерал-майора Річарда Сайкса, яку йому подарувала королева у 2010 році.

Наразі підозрюваного відпустили під заставу, але йому загрожує тюремне ув’язнення. Справу направлено до Королівського суду Саутуарк.