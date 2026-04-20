Чернігівщина: 11-річний хлопець вистрілив із пістолета і поранив друга

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Чернігівщина: 11-річний хлопець вистрілив із пістолета і поранив друга
Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу
Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу

У Ніжині на Чернігівщині поліція встановлює обставини поранення дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

«Сьогодні вдень до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Ніжин 12-річний хлопчик отримав поранення ноги з предмета, що схожий на травматичний пістолет.  На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські», – йдеться у повідомленні.

Зі слів 11-річного хлопчика, три дні тому він знайшов предмет, схожий на пістолет, забрав його додому та заховав. Сьогодні, 20 квітня, до нього в гості прийшов 12-річний товариш, якому він вирішив показати знахідку. Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл – 12-річний хлопчик отримав поранення ноги.

Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Життю хлопчика загрози немає.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. Пістолет вилучено та направлено на експертизу. Вирішується правова кваліфікація події.

До слова, за процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури повідомлено про підозру 18-річному чоловіку, який у громадському транспорті стріляв по неповнолітній.

Чернігівщина: 11-річний хлопець вистрілив із пістолета і поранив друга
Чернігівщина: 11-річний хлопець вистрілив із пістолета і поранив друга
