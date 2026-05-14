Москва витрачає сотні мільйонів доларів, щоб мілітаризувати нове покоління

glavcom.ua
Ворог продовжує вкладати значні ресурси у формування покоління, вихованого на культі війни
Кремль масштабно мілітаризує молодь за державний кошт
 

Російська Федерація не припиняє агресивну кампанію з мілітаризації підростаючого покоління, витративши з державного бюджету вже понад 50 млрд рублів (приблизно $640 млн). Гроші спрямовують на фінансування та розширення мережі спеціалізованих військово-патріотичних центрів як у самій Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними аналітиків, Кремль свідомо вкладає колосальні ресурси не у розвиток цивільної освіти чи соціальної інфраструктури, а у виховання покоління на ідеях реваншизму та ненависті.

Головними інструментами російської державної пропаганди серед підлітків стали військово-патріотичні центри «Авангард» та «Воїн». Їхня діяльність повністю підпорядкована підготовці неповнолітніх до майбутньої участі у бойових діях.

У межах обов'язкових програм російських школярів навчають:

  • Поводженню з вогнепальною зброєю та основам стрільби.
  • Тактичній медицині та наданню першої допомоги на полі бою.
  • Базовим навичкам проведення штурмових дій.
  • Суворій військовій дисципліні за стандартами Збройних сил РФ.

«Російська влада інтегрує такі збори у шкільну програму, фактично позбавляючи дітей та батьків можливості відмовитися від участі, адже неучасть може створювати проблеми з допуском дітей до атестації та навчального процесу», – зазначають у Центрі протидії дезинформації.

«Главком» писав, що залучення неповнолітніх до військових програм викликає жорстку реакцію світу. Днями Велика Британія офіційно запровадила новий пакет персональних санкцій проти громадян РФ, безпосередньо причетних до примусової мілітаризації та депортації українських дітей на окупованих територіях.

До оновленого санкційного списку потрапили посадовці та інструктори, пов’язані з діяльністю згаданого центру «Воїн». Міжнародні партнери України продовжують посилювати тиск, щоб зафіксувати воєнні злочини Кремля проти дітей та притягнути всіх винних до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, Європейський Союз готується суттєво розширити «чорний список» осіб, причетних до незаконної депортації та «перевиховання» українських дітей. Новий пакет персональних обмежень мають ухвалити міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Повідомляється, що до вже існуючого переліку додадуть «значну кількість нових прізвищ». 

ЄС завершує підготовку пакета допомоги Україні на 6 млрд євро
Москва витрачає сотні мільйонів доларів, щоб мілітаризувати нове покоління
Литва викликала дипломата Білорусі через порушення повітряного простору
Королеву Данії госпіталізовано
Британія прискорить постачання ППО Україні після масованої російської атаки
Науседа назвав єдину умову для переговорів із Росією
