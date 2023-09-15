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Сьогодні розпочинається святкування єврейського Нового року: значення та традиції

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сьогодні розпочинається святкування єврейського Нового року: значення та традиції
Святом Рош га-Шана розпочинаються 10 днів молитов і каяття
фото з відкритих джерел

Хасиди щороку збираються в Умані, щоб відзначити Рош га-Шана

15 вересня розпочинається святкування Рош га-Шана – одного з найважливіших єврейських свят. Воно триватиме до 17 вересня. Юдеї відзначать початок 5784 року від Створення світу. Від Рош га-Шана ведуть відлік ювілейних та суботніх років.

Це свято має мало чого спільного зі звичним для нас розумінням Нового року. Жодного шампанського і мандаринів, ніяких феєрверків і взагалі ні найменшого натяку на нестримні веселощі. Рош ха-Шана – це час переосмислення прожитого, покаяння та надії на майбутнє.

Чому єврейський Новий рік відзначається восени

Рош ха-Шана посідає початок місяця тишрів – сьомого місяця єврейського календаря. Календар цей місячно-сонячний, а отже, і єврейські свята є рухливими щодо звичайного календаря.

Першим місяцем вважається весняний місяць авів, званий також нісан. Він посідає березень-квітень григоріанського календаря.

Відповідно, сьомий місяць тишрів випадає на вересень-жовтень. Євреї вважають, що Бог створив світ саме сьомого місяця. Тому з нього і ведеться літочислення.

З цим святом пов'язане створення перших людей, куштування забороненого плоду, закінчення Всесвітнього потопу, чудове спасіння Ісаака під час жертвопринесення та інші важливі події біблійної історії.

Значення єврейського Нового року

Рош Ха-Шана, або єврейський Новий рік – це не тільки день створення світу, а й день суду. Тобто у день народження світу Бог судить цей світ. Головне завдання людини у ці святкові дні – згадати про все, що трапилося за рік, прислухатися до голосу совісті, зізнатися собі у всіх своїх недобрих вчинках та щиро розкаятися.

Святом Рош га-Шана розпочинаються 10 днів молитов і каяття, «Дні трепету». Їхньою кульмінацією стає наступне свято – Йом-Кіппур – день примирення. Вважається, що на початку цього періоду Бог сидить на престолі справедливого судді та уважно оцінює вчинки всіх людей. Але потім Бог «пересідає» на престол милосердя і дає людям ще один шанс виправитися.

Перед Богом у цей час відкрито три книги. У першій записані імена праведників, добрі справи яких переважають злі. Друга книга містить імена грішників, тих, хто частіше робив недобрі вчинки. І, нарешті, у третій книзі, що лежить посередині, записані імена більшості людей. Вони не праведники, а й не грішники. Чаші їх ваги з добрими і злими вчинками знаходяться, так би мовити, в рівновазі. Саме ці люди мають шанс виправити свою долю щирим покаянням.

Таким чином, єврейський Новий рік – це і початок людської історії, і Божий суд, і можливість поновити стосунки з Богом, зробити «перезавантаження».

Традиції святкування єврейського Нового року

Якщо говорити про традиції свята, то відомо таке. Протягом двох святкових діб євреї ходять до синагоги, де моляться і слухають священні звуки шофана, бичачого рогу, що волає до людської совісті. Вважається, що в ці дні на Небесах вирішуються долі всіх людей: вони описуються в Книжках Життя і скріплюються особливою печаткою, яка вирішує наперед наступний рік.

Також у свято здійснюється ташлих: юдеї збираються на березі водойми і під читання молитов витрушують із кишень у воду крихти, ніби згодовуючи рибам свої гріхи.

Які частування подаються на єврейський Новий рік

  • яблука з медом - їм починають трапезу відразу після хали, вірячи, що такий почин зробить рік солодким та щасливим;
  • голову (рибну або баранячу) – щоб весь рік бути «на чолі»;
  • рибу як символ родючості;
  • морква, нарізану кружальцями як символ багатства, оскільки вона нагадує монети;
  • круглу солодку халу з родзинками – щоб рік видався здоровим та повним достатку;
  • овочі та фрукти закликаючи гарний урожай.

Що говорять на Рош га-Шана

Євреї вітають одне одного словами «Шана това уметука!», що означає: «Доброго та солодкого вам року».

Паломництво хасидів до Умані

Хасиди в Умані щороку збираються, щоб відзначити головне для їхньої течії юдаїзму свято – Рош га-Шана або єврейський Новий рік. Зазвичай воно припадає на вересень-початок жовтня.

Хасиди приїжджають до України з Ізраїлю, США, Канади, країн Західної Європи та інших. 

Станом на ранок 14 вересня 2023 року до Умані вже прибули 22 тисячі паломників-хасидів.

Теги: хасиди Умань єврейський Новий рік

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