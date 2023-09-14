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До Умані вже прибули десятки тисяч хасидів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Умані вже прибули десятки тисяч хасидів
фото з відкритих джерел

Cитуація в Умані стабільна та контрольована

Станом на ранок 14 вересня до Умані вже прибули 22 тисячі паломників-хасидів. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«На ранок до міста вже прибули близько 22 тисяч паломників. Переважно з Ізраїлю, США та низки європейських країн», – йдеться в повідомленні.

Табурець закликав місцевих жителів та приїжджих бути максимально пильними, належно реагувати на повітряні тривоги, дотримуватися правил безпеки та не піддаватися на ворожі маніпуляції. 

За словами начальника Черкаської ОВА, ситуація в Умані стабільна та контрольована. Сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі. Разом із українськими правоохоронцями службу в мікрорайоні паломництва вже несуть ізраїльські поліцейські.

Державна служба з надзвичайних ситуацій зазначила, що рятувальники і правоохоронці проводять профілактичні бесіди з хасидами, які прибули на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана.

«Для цього співробітники ДСНС та Нацполіції у місцях масового скупчення людей щодня проводять із хасидами інформаційно-профілактичну роботу. Аби ознайомити паломників з правилами пожежної безпеки, фахівці Служби порятунку роздають спеціально розроблені пам’ятки англійською мовою та на івриті», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною. За його словами, країнам буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують.

До слова, у першій половині 2023 року понад 2 тис. громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тис. українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

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Теги: Умань хасиди війна Ізраїль

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