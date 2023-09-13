Скільки хасидів уже прибуло в Умань, попри заклики відмовитися від паломництва

На період єврейського Нового року до Умані з'їжджаються хасиди, оскільки у місті розташована могила цадика Нахмана

Загалом у місті очікують до 30 тис. прочан

В Умань Черкаської області прибуло вже 11 тис. прочан-хасидів. Про це «Укрінформу» повідомив голова Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук.

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«Уже прибуло 11 тис. хасидів. Загалом очікуємо до 30 тис. прочан. У місті все гаразд, ніяких ексцесів не відбувається», - сказав Миклащук.

Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. З цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

Як відомо, у 2023 році єврейський Новий рік Рош га-Шана починається з вечора 15 вересня і триває до вечора 17 вересня. В Умані хасиди відвідують могилу засновника течії юдаїзм цадика Нахмана.

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Цьогоріч влада Черкаської області закликала хасидів не їхати в Умань на Рош га-Шана.

Проте у 2022 році в Умань приїхало понад 23 тис. паломників.

Зауважимо, 7 вересня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели першу за десять місяців телефонну розмову. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за оцінками ізраїльської сторони, цього року до Умані можуть прибути до 50 тис. хасидів. Проте бомбосховища в Умані можуть вмістити лише приблизно 11 тис. людей. Лідери обговорили можливість відправлення до паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав хасидів відмовитися від поїздок до Умані в Україні. «Бог не завжди захищав нас, ні на європейській, ні на українській землі», – сказав політик.

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Беньямін Нетаньягу зазначив, що під час нещодавньої телефонної розмови президент України Володимир Зеленський наголосив, що у місті недостатньо укриттів для власного населення на випадок нападу Росії, не кажучи вже про туристів. «У Європі пролилося вже достатньо крові євреїв. Хіба можна так ризикувати?» – наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю. Заяви Нетаньягу розкритикували інші політики.

Уряд Ізраїлю виділив 4 млн шекелів (≈ $1 млн) допомоги тим, хто збирається подорожувати до України. Ці кошти підуть на центри регулювання черг на кордоні, надання допомоги для прискорення перевірок безпеки за погодженням із владою та службами безпеки України, а також на штаби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною. За його словами, країнам буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують.

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До слова, у першій половині 2023 року понад 2 тис. громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тис. українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.