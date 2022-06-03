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  4. Соратники Путіна добиваються зняття санкцій у європейських судах – Politico
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    У світі

    Соратники Путіна добиваються зняття санкцій у європейських судах – Politico

    Понад 20 росіян намагаються добитися у судах скасування санкцій - Соратники Путіна добиваються зняття санкцій у європейських судах – Politico
    Понад 20 росіян намагаються добитися у судах скасування санкцій
    фото з відкритих джерел

    Такі судові процеси можуть тривати місяцями, а то й роками

    Понад 20 бізнесменів, політиків та інших осіб, пов’язаних з Кремлем, подали до суду на Раду ЄС через санкції після вторгнення в Україну. Про це повідомляє Politico.

    Серед осіб, які намагаються вийти з-під санкцій, колишній власник футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович, проти якого в березні було накладено санкції за отримання вигоди від його тісних зв’язків з російським президентом Володимиром Путіним.

    Видання зазначає, що це не перший випадок, коли олігархи позиваються проти ЄС через санкції, і багато хто з них виграли свої судові сутички в минулому. Наприклад, у 2019 році суд став на бік колишнього президента України Віктора Януковича, який після його повалення втік до Росії.

    Згідно з офіційними документами, скарги були подані до Генерального суду ЄС. Видання припускає, що будуть нові скарги від соратників Путіна, оскільки ЄС заморозив активи та заборонив поїздки для понад 1100 осіб та понад 80 компаній та організацій. Судова тяганина за такими справами може тривати місяцями, якщо не роками.

    Нагадаємо, Європейський Союз узгодив шостий пакет санкцій. У санкційний пакет, зокрема, входить заборона експорту російської нафти морем зі збереженням експорту трубопроводами.

    Водночас Євросоюз звільнив Угорщину від заборони імпортувати російську нафту. Як відомо, Угорщина до останнього залишалася противником введення нових санкцій проти Росії. Орбан неодноразово вимагав від країн-партнерів енергетичних гарантій для своєї держави і, врешті решт, досягнув того, що ембарго не стосуватиметься трансферу нафти через трубопроводи.

    За даними Bloomberg, Росія може втратити близько $10 мільярдів на рік через ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти.

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    Теги: росія санкції війна Європа Україна #stoprussia
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    Соратники Путіна добиваються зняття санкцій у європейських судах – Politico