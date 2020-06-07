У Міннеаполісі поліцейським заборонять застосовувати задушливі прийоми



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У Міннеаполісі офіцери поліції повинні будуть відмовитися від використання задушливих прийомів

Нові правила розроблені в рамках угоди між адміністрацією Міннеаполіса і міським департаментом із захисту прав людини

Влада американського міста Міннеаполіс, штат Міннесота, де загинув афроамериканець Джордж Флойд, вирішили заборонити поліцейським використовувати задушливі прийоми при затриманні.

Про це повідомляє Associated Press.

Відтепер в Міннеаполісі офіцери поліції повинні будуть відмовитися від використання таких прийомів, а також присікати подібні дії з боку колег.

Нові правила розроблені в рамках угоди між адміністрацією Міннеаполіса і міським департаментом із захисту прав людини. Після схвалення нових правил судом, їх виконання стане обов'язковим.

Водночас, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом доручив прибрати з програми навчання поліцейських освоєння задушливого захоплення.

«Ми навчаємо задушливих прийомів, які наражають на небезпеку життя людини. Цьому більше немає місця в поліцейській практиці в XXI столітті», — сказав Ньюсом.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Влада у низці американських міст ввела комендантську годину у зв'язку з протестами, викликаними загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда.

30 травня перед Білим домом почалися зіткнення.

За кілька днів поліція заарештувала близько 1700 осіб у 22 американських містах.