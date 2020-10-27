В Apple Store з'явилась бета-версія супутникового інтернету Starlink



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Перші запрошення на підписки компанія розіслала електронною поштою

Місячна підписка коштуватиме 99 доларів

Компанія Ілона Маска SpaceX випустила бета-версію додатку супутникового інтернету Starlink. Місячна підписка на додаток коштуватиме 99 доларів, а пакет підключення – 499 доларів.

Про це повідомляє CNBC.

Поки що додаток доступний лише у США для користувачів Apple, та невдовзі з'явиться на платформі Google Play.

Перші запрошення на підписки компанія розіслала електронною поштою. У листі під назвою «Краще бета, ніж нічого» користувачам пояснили, що поки інтернет може працювати з перебоями, тож не варто завищувати сподівання.

Користувачі Starlink отримають маршрутизатор та антену прийому. Швидкість такого інтернет-з'єднання коливатиметься від 50 Мбіт/с до 150 Мбіт/с, а приблизна затримка сигналу від 20 мс до 40 мс.

Однак, зі збільшенням кількості супутників на орбіті, робота Starlink має помітно поліпшуватися. Компанія очікує, що вже влітку 2021 року затримка зв'язку буде на рівні 16 мс.

До кінця 2020 року Starlink запустять в США і Канаді, а в 2021 році покриття почнуть розширювати.

Welcome to the App Store, SpaceX. pic.twitter.com/4YFia2IT6j — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) October 27, 2020

Нагадаємо, у серпні в мережі з’явились перші результати тестів супутникового інтернету Starlink. У SpaceX обіцяли, що після повного запуску мережі швидкість інтернету досягатиме до 1 гігабайта на секунду із затримкою 25-35 мс. Експерти оцінювали, що супутниковий інтернет від Ілона Маска коштуватиме близько 100 доларів на місяць. Багато коментаторів зазначили, що зараз вони платять 150 доларів за тариф зі швидкістю 10 Мбіт/с (віддача – 1 Мбіт/с), тому вони з нетерпінням очікують на запуск Starlink.