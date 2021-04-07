SpaceX запустила ракету-носій з 60 супутниками Starlink

Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал

Компанія SpaceX запустила на орбіту важку ракету-носій Falcon 9 з 60 мікросупутниками для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Трансляція запуску велася на сайті компанії.

Запуск був здійснений з 40-го стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида) о 12:34 за часом Східного узбережжя США.

Перша ступінь, яка вже використовувалася при п'яти запусках, в тому числі CrewDragon з двома астронавтами НАСА, вже успішно приземлилася на автономну плаваючу платформу в Атлантичному океані.

Друга ступінь продовжує вивід мікросупутників на орбіту.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/VynQjPcYI8 — SpaceX (@SpaceX) April 7, 2021

Попередній запуск Falcon 9 відбувся в середині березня. Тоді на орбіту було теж запущено 60 супутників Starlink.

В кінці минулого місяця один з уламків Falcon 9 впав на ферму в штаті Вашингтон. Пізніше в SpaceX підтвердили, що знахідка - частина ракети, яку запустила компанія.

30 березня SpaceX провела запуск прототипу ракети-носія Starship, призначеної для польотів на Місяць і Марс. Апарат зміг набрати висоту 10 км і повернутися на стартову площадку, на потім ракета вибухнула.