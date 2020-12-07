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    У світі

    Спалах загадкової хвороби в Індії: кількість постраждалих перевищила 450 осіб

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    <p>Причину спалаху хвороби встановити не&nbsp;вдалося</p> - Спалах загадкової хвороби в Індії: кількість постраждалих перевищила 450 осіб

    Причину спалаху хвороби встановити не вдалося

    Фото: The Guardian

    Для розслідування в штат терміново відправили групу фахівців з Інституту медичних наук Індії

    Кількість госпіталізованих з невідомою хворобою в Індії збільшилася до 455 осіб, до вогнища захворювання відправили групу фахівців.

    Як повідомляє The Guardian, за минулі вихідні 455 жителів Елуру в штаті Андхра-Прадеш були доставлені в лікарні, 200 з них вже виписали. У числі постраждалих молоді люди у віці 20-30 років, а також приблизно 45 дітей до 12 років.

    Люди скаржилися на запаморочення, напади епілепсії, нудоту і піну з рота. 45-річний чоловік, що надійшов до лікарні з симптомами, помер від серцевого нападу.

    Причину спалаху хвороби встановити не вдалося, для розслідування в штат терміново відправили групу фахівців з Інституту медичних наук Індії.

    «Лікарі все ще намагаються з’ясувати причини цього захворювання, і ми чекаємо результатів з лабораторій. Це може бути їжа, вода, повітря або щось інше. Але ми знаємо, що це було дуже локально, всі постраждалі жили в одному місті», – сказав районний інспектор Долла Джоші Рой.

    Раніше повідомлялося, що в місті Елуру понад 300 осіб госпіталізували з симптомами невідомої хвороби, одна людина померла. Всі хворі здали тести на коронавірус, вони виявилися негативними.

    Теги: здоров'я Індія лікарня розслідування хвороби інфекція
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