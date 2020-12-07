Спалах загадкової хвороби в Індії: кількість постраждалих перевищила 450 осіб

Для розслідування в штат терміново відправили групу фахівців з Інституту медичних наук Індії

Кількість госпіталізованих з невідомою хворобою в Індії збільшилася до 455 осіб, до вогнища захворювання відправили групу фахівців.

Як повідомляє The Guardian, за минулі вихідні 455 жителів Елуру в штаті Андхра-Прадеш були доставлені в лікарні, 200 з них вже виписали. У числі постраждалих молоді люди у віці 20-30 років, а також приблизно 45 дітей до 12 років.

Люди скаржилися на запаморочення, напади епілепсії, нудоту і піну з рота. 45-річний чоловік, що надійшов до лікарні з симптомами, помер від серцевого нападу.

Причину спалаху хвороби встановити не вдалося, для розслідування в штат терміново відправили групу фахівців з Інституту медичних наук Індії.

«Лікарі все ще намагаються з’ясувати причини цього захворювання, і ми чекаємо результатів з лабораторій. Це може бути їжа, вода, повітря або щось інше. Але ми знаємо, що це було дуже локально, всі постраждалі жили в одному місті», – сказав районний інспектор Долла Джоші Рой.

Раніше повідомлялося, що в місті Елуру понад 300 осіб госпіталізували з симптомами невідомої хвороби, одна людина померла. Всі хворі здали тести на коронавірус, вони виявилися негативними.