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В Україні зафіксовано спалах смертельно небезпечної хвороби: як вберегтися

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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В Україні зафіксовано спалах смертельно небезпечної хвороби: як вберегтися
Комарі роду Anopheles, які є переносниками малярії
фото з відкритих джерел

Для України випадки малярії є рідкісними й завжди «завізними» з інших країн

Від початку 2026 року в Україні підтверджено чотири та зафіксовано п'ять імовірних випадків малярії. Усі інфіковані заразилися під час перебування в країнах, де ця хвороба є поширеною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр громадського здоров'я.

Малярія є одним із самих найсерйозніших інфекційних захворювань, яке передається людині через укус комарів роду Anopheles, інфікованих паразитом плазмодієм, збудником малярії.

«Найчастішими початковими симптомами малярії є періодичне підвищення температури, озноб, пітливість, головний біль, слабкість і біль у м’язах. Потім з'являються блювота, розлади травлення (пронос), кашель, порушення з боку нервової та інших систем організму. За тяжкого перебігу хвороба може закінчитись смертю», – повідомляють у Центрі громадського здоров'я.

Малярія не передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом та від інших тварин, крім уже згаданих «малярійних комарів».

Ризик інфікування існує також у багатьох тропічних регіонах. Зокрема, зараз епідемічними регіонами поширення малярії є країни Африки на південь від Сахари, Південно-Східній Азії та тропічних регіонах Латинської Америки.

У Центрі громадського здоров'я рекомендують перед поїздкою до країн, де поширена малярія, перевірити епідемічну ситуацію та за потреби звернутися до лікаря для призначення препаратів для хіміопрофілактики.

Після повернення з ендемічної країни медики рекомендують повідомити про подорож сімейного лікаря та завершити курс профілактичних препаратів відповідно до його рекомендацій.

У разі появи симптомів, які можуть проявитися через 7-30 днів після зараження, а тому навіть протягом трьох років після повернення з поїздки варто повідомляти лікарям про перебування в країнах, де поширена ця інфекція.

Нагадуємо, для України випадки малярії є рідкісними й завжди «завізними» з інших країн. Так, за 2025 рік в Україні було зареєстровано 11 випадків малярії, а за два місяці 2026-го – три випадки. Усі пацієнти отримали медичну допомогу та одужали.

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Теги: інфекція хвороба подорож

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